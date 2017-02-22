|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 01 Марта, 19:22 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Парламентарии Якутии разработали законопроект для обеспечения конкурентоспособности российской алмазогранильной отрасли
«Суть её в том, чтобы создать равные конкурентные условия российским производителям бриллиантов с их зарубежными коллегами, которые сегодня, покупая алмазное сырьё в Российской Федерации, выплачивают налог на добавленную стоимость по ставке «0» процентов. Мы предлагаем российским покупателям установить аналогичный налоговый режим нулевой ставки НДС, для чего предлагаем внести соответствующие изменения в трёх статьях части второй Налогового кодекса Российской Федерации», – сказал один из разработчиков проекта закона, народный депутат республики Василий Власов, представляя проект закона на XXVII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшемся 28 февраля 2017 года.
Авторами законопроекта «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» кроме парламентария Василия Власова являются спикер якутского парламента Александр Жирков и председатель бюджетного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Юрий Николаев.
В настоящее время российские алмазогранильные предприятия приобретают алмазное сырьё со ставкой НДС в 18%, при этом сроки возврата НДС государством колеблются от 6 месяцев до года. Учитывая, что в подавляющем своём большинстве гранильные компании используют для приобретения сырья кредиты банков, то эти 18 процентов НДС практически тянут на дно всю экономику алмазогранильной отрасли.
Последовавший с 1 января 2008 года отказ группы компаний «АЛРОСА» от льготы по освобождению от налога на добавленную стоимость операций по реализации природных алмазов российским обрабатывающим предприятиям привёл к резкому увеличению стоимости алмазного сырья на внутреннем рынке Российской Федерации, к резкому снижению рентабельности алмазогранильного производства и его кабальной зависимости от банков. Вместе с тем, при реализации необработанных алмазов на экспорт в соответствии с действующим налоговым законодательством, ставка налога на добавленную стоимость равна нулю. Для сравнения, в Индии и Китае эта ставка колеблется от 0 до 4 процентов.
Существующий налоговый дисбаланс является фактором, стимулирующим алмазодобывающие компании к вывозу алмазного сырья на экспорт и снижению объёмов реализации алмазного сырья на территории РФ. Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, группа компаний «АЛРОСА» до 2010 года продавала на внутреннем рынке около 50 процентов добываемых алмазов, а в 2016 году продажа на внутреннем рынке составила всего 9,7% от общих объёмов продаж.
Народные депутаты Якутии предлагают внести изменения в статьи 149,164 и 165 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которые изменят обложение налогом на добавленную стоимость реализацию необработанных природных алмазов обрабатывающим предприятиям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в части введения ставки «0» процентов налога на добавленную стоимость при реализации алмазодобывающими предприятиями алмазного сырья на внутреннем рынке.
Инициаторы проекта закона уверены, что принятие данного закона позволит поддержать алмазогранильную и ювелирную промышленность, повысить их конкурентоспособность, оживить внутренний рынок. Российские производители бриллиантов получат возможность закупать алмазное сырье по тем же ценам, что и их зарубежные конкуренты.
Станет возможным функционирование созданного в г. Владивостоке алмазного многофункционального центра. «Сомнительно, что зарубежный производитель будет закупать алмазное сырье с уплатой 18% налога на добавленную стоимость для производства бриллиантов в этом центре. Завозить алмазное сырье из-за рубежа ещё более невыгодно, поскольку необходимо оплачивать ввозную пошлину и НДС 18%. Данное законодательное решение можно сравнить с отменой акцизов в начале нулевых годов, что обеспечило увеличение объёмов производства почти в два раза и соответственно увеличение поступление налогов в бюджет на 15% ежегодно», – говорят законодатели Якутии.
Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» будет внесён в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн). Спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил, что парламент Якутии совместно с Правительством республики будет работать по продвижению проекта федерального закона в Федеральном Собрании и Правительстве Российской Федерации.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Парламентарии Якутии разработали законопроект для обеспечения конкурентоспособности российской алмазогранильной отрасли
- В Якутии "в зиму" выпустят на волю лесных бизонов
- В Ил Тумэне хотят закрепить законом согласование условий участия недропользователей в СЭР регионов и муниципалитетов
- В Якутии пройдут испытания водородной турбогенераторной установки
- Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей
- В обновленный вариант госпрограммы по развитию Арктики включены предложения Минэкономики Якутии
- Республика Саха (Якутия) вошла в двадцатку Дельфийского рейтинга за 2016 год
- Вклад ТОСЭР "Южная Якутия" в валовый региональный продукт региона до 2025 г. оценивается на уровне более 250 млрд рублей
- С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
- ВТБ финансирует подготовку к навигации Ленского объединенного речного пароходства
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.