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01 Марта 2017, 14:05 | Регион сегодня

Парламентарии Якутии разработали законопроект для обеспечения конкурентоспособности российской алмазогранильной отрасли

Парламентарии Якутии предлагают создать равные конкурентные условия российским производителям бриллиантов с их зарубежными коллегами, для чего разработали проект федерального закона, совершенствующий федеральное законодательство и призванный обеспечить конкурентоспособность российской алмазогранильной отрасли и увеличение объёмов производства бриллиантов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

«Суть её в том, чтобы создать равные конкурентные условия российским производителям бриллиантов с их зарубежными коллегами, которые сегодня, покупая алмазное сырьё в Российской Федерации, выплачивают налог на добавленную стоимость по ставке «0» процентов. Мы предлагаем российским покупателям установить аналогичный налоговый режим нулевой ставки НДС, для чего предлагаем внести соответствующие изменения в трёх статьях части второй Налогового кодекса Российской Федерации», – сказал один из разработчиков проекта закона, народный депутат республики Василий Власов, представляя проект закона на XXVII (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшемся 28 февраля 2017 года.

Авторами законопроекта «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» кроме парламентария Василия Власова являются спикер якутского парламента Александр Жирков и председатель бюджетного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Юрий Николаев.

В настоящее время российские алмазогранильные предприятия приобретают алмазное сырьё со ставкой НДС в 18%, при этом сроки возврата НДС государством колеблются от 6 месяцев до года. Учитывая, что в подавляющем своём большинстве гранильные компании используют для приобретения сырья кредиты банков, то эти 18 процентов НДС практически тянут на дно всю экономику алмазогранильной отрасли.

Последовавший с 1 января 2008 года отказ группы компаний «АЛРОСА» от льготы по освобождению от налога на добавленную стоимость операций по реализации природных алмазов российским обрабатывающим предприятиям привёл к резкому увеличению стоимости алмазного сырья на внутреннем рынке Российской Федерации, к резкому снижению рентабельности алмазогранильного производства и его кабальной зависимости от банков. Вместе с тем, при реализации необработанных алмазов на экспорт в соответствии с действующим налоговым законодательством, ставка налога на добавленную стоимость равна нулю. Для сравнения, в Индии и Китае эта ставка колеблется от 0 до 4 процентов.

Существующий налоговый дисбаланс является фактором, стимулирующим алмазодобывающие компании к вывозу алмазного сырья на экспорт и снижению объёмов реализации алмазного сырья на территории РФ. Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, группа компаний «АЛРОСА» до 2010 года продавала на внутреннем рынке около 50 процентов добываемых алмазов, а в 2016 году продажа на внутреннем рынке составила всего 9,7% от общих объёмов продаж.

Народные депутаты Якутии предлагают внести изменения в статьи 149,164 и 165 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которые изменят обложение налогом на добавленную стоимость реализацию необработанных природных алмазов обрабатывающим предприятиям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в части введения ставки «0» процентов налога на добавленную стоимость при реализации алмазодобывающими предприятиями алмазного сырья на внутреннем рынке.

Инициаторы проекта закона уверены, что принятие данного закона позволит поддержать алмазогранильную и ювелирную промышленность, повысить их конкурентоспособность, оживить внутренний рынок. Российские производители бриллиантов получат возможность закупать алмазное сырье по тем же ценам, что и их зарубежные конкуренты.

Станет возможным функционирование созданного в г. Владивостоке алмазного многофункционального центра. «Сомнительно, что зарубежный производитель будет закупать алмазное сырье с уплатой 18% налога на добавленную стоимость для производства бриллиантов в этом центре. Завозить алмазное сырье из-за рубежа ещё более невыгодно, поскольку необходимо оплачивать ввозную пошлину и НДС 18%. Данное законодательное решение можно сравнить с отменой акцизов в начале нулевых годов, что обеспечило увеличение объёмов производства почти в два раза и соответственно увеличение поступление налогов в бюджет на 15% ежегодно», – говорят законодатели Якутии.

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» будет внесён в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн). Спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил, что парламент Якутии совместно с Правительством республики будет работать по продвижению проекта федерального закона в Федеральном Собрании и Правительстве Российской Федерации.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

Теги: Ил Тумэн  алмазы  АЛРОСА 


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