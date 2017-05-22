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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке ювелиры и огранщики смогут приобретать сырье мелкими партиями у АЛРОСА
"Сегодня, благодаря совместно работе ООО «СеверАлмазТехнология», Торгово-Промышленной Палаты РС(Я) и Правительства Республики наши гранильные и ювелирные предприятия имеют возможность приобрести алмазное сырье мелкими партиями, в том числе отдельными камнями, а не только крупными боксами как это было ранее.
Это очень хороший шаг вперед для развития отрасли. Ведь чтобы купить стандартный лоту у АК «АЛРОСА» предприятиям и ИП необходимо привлечь существенные финансовые средства, для чего они как правило идут в коммерческий банк. При этом банки требуют большой залог под обеспечение кредита, который не все компании, а тем более ИП могут предоставить, а товар в обороте банки не берут. Кроме того, высокие банковские проценты за обслуживание кредита, отражаются на стоимости конечного товара и соответственно на его конкурентоспособной цене на открытом рынке, а в итоге на прибыли производителя. Благодаря этому Проекту наши ювелиры и огранщики смогут приобретать сырье мелкими партиями и при этом смогут подобрать максимально интересующий их товар, который после огранки будет востребован на рынке. И для этого им не нужно будет обращаться за большими кредитами в банк, снизится себестоимость готовой продукции, возрастет прибыль ИП и компаний, которую они смогут реинвестировать в производство тем самым постепенно нарастить объем выпускаемой продукции, создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджет.» - сказал министр промышленности и геологии республики Андрей Панов.
По информации минпромгеологии республики, на данный момент индивидуальные предприниматели в сфере гранильного и ювелирного производства, не имея возможности купить сырье самостоятельно, вынуждены находится на подработке у крупных гранильных компаний. "Когда будет создан Фонд поддержки местной промышленности на конкурсной основе ИП и предприятиям алмазогранильной и ювелирной отраслей будут предоставляться заемные средства из Фонда по приемлемым процентным ставкам - значительно ниже банковских, действующих сегодня. Все это в совокупности позволит существенно нарастить объем производства, главное чтоб был сбыт, и для этого нужно выходить на новые рынки за пределы Якутии", - пояснил Панов.
На данный момент компания "СеверАлмазТехнология" закупает сырье в Якутском Предприятии по торговле алмазами (ЯПТА) и представляет его Якутскому профессионально-образовательному кластеру алмазогранильных и ювелирных производств. Так, партия, которая была презентована сегодня была закуплена в ЯПТА неделимым боксом в 120 карат на общую сумму 60 тыс. USD, где содержатся камни различных характеристик от 3 до 6 грейнеров. Затем Гохран России отсортировал это сырье для реализации небольшими партиями в количестве от 1 до 8 камней в лоте. Всего получилось 38 пакетов, где имеется 101 камень, цена за карат колеблется от 130 USD до 1,4 тыс. USD.
"Это так называемая "бельгийская модель" реализации алмазной продукции. Сейчас малому и среднему предпринимателю не выгодно покупать сырье большим боксом у компании "Алроса", поэтому в Якутске необходимо создать биржу по продаже отсортированного алмазного сырья, такого сейчас нет нигде на территории всего СНГ. Нас в этом поддерживает правительство Якутии и министерство промышленности и геологии", - сказал директор "СеверАлмазТехнологии" Борис Романов.
Как пояснил Президент Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий Якутии, депутат Государственного Собрания (Ил Тумен) Республики Саха (Якутия) Василий Власов, реализация отсортированных алмазов давняя идея. "Сейчас необходимо правительству Якутии проработать вопрос смены сбытовой политики компании "Алроса", чтобы компания сразу реализовывала свое алмазное сырье, исходя из потребностей гранильной и ювелирной отрасли, отсортировав алмазы по небольшим лотам, а не единым крупным боксом, где находятся камни различной величины и качества, как сейчас", - сказал он.
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