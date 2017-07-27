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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Августа, 15:04 |
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Якутия покажет во Владивостоке на ВЭФ бриллианты, урасы и мамонтов
«Сохраняя традиции, создаем будущее!» – лейтмотив концепции региона. Павильон Якутии будет выполнен в форме традиционного якутского жилища – Урасы, стилизованного в образе якутского Хранителя Холода «Чысхаана». Об истории региона расскажет фотовыставка, посвященная 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Здесь же можно будет оформить заявку на получение в Якутии «дальневосточного гектара».
На спортивной площадке вокруг павильона можно будет попробовать силы в национальном виде спорта «Тутум Эргиир» (Якутская вертушка), мас-рестнилне или поднять камень в сто килограмм. Рядом со спортивной площадкой будет установлен арт-объект медведица с медвежонком «Колымаана и Харчаана».
На видеостену внутри павильона будут транслироваться презентационные видеоролики о Республике, музыкальные видеоклипы якутских исполнителей и трейлеры к якутским фильмам. Внутри павильона установят сенсорный стол, где будут представлены приоритетные инвестиционные проекты как, например, круглогодичный тепличный комплекс в ТОР «Кангалассы» и судоверфи Жатайского судоремонтно-судостроительного завода.
С помощью очков виртуальной реальности гости смогут увидеть главные достопримечательности региона – наследия ЮНЕСКО, нетающие ледники «Булуус», песчаные дюны «Тукуланы». В центре павильона будет расположен стеклянный шар, внутри которого будет воспроизведена зимняя инсталляция в стиле классического сувенирного стеклянного шара с искусственным снегопадом. При этом у гостей будет возможность попасть внутрь шара.
Уже традиционно, в зоне экспозиции будет работать выставка-продажа якутских бриллиантов.
Любители интерактивных игр смогут принять участие в «раскопках древних мамонтов». Нажатием руки гости павильона смогут вести раскопки в разных условиях. В игру могут вступить до четырех человек одновременно.
В эко-баре гостям павильона будет предложен чай из таежных трав и морс из брусники. По желанию можно будет приобрести различные чайные сборы из якутских растений. Сама зона эко-бара будет украшена живыми растениями.
В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» регионы получат возможность рассказать о культурном многообразии и продемонстрировать конкретные продукты – результаты новой экономической политики России на Дальнем Востоке: продукцию предприятий - резидентов ТОР, свободного порта Владивосток, предприятий, получивших господдержку, новые туристические продукты, возможности использования «дальневосточного гектара».
«Дальний Восток занимает площадь более шести миллионов квадратных километров. С ним невозможно познакомиться за один раз. Выставка “Улица Дальнего Востока” сделана для того, чтобы каждый посетитель смог проникнутся духом и красотами дальневосточного региона России, его традициями и культурой», – заявлял ранее Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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