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Молодые исполнители олонхо объединяются
Во встрече приняли участие министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов, министр по делам молодежи и семейной политики Афанасий Владимиров, I заместитель министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) Февронья Шишигина, глава Верхоянского района Виктор Павлов, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии Аиза Решетникова, ученые, преподаватели, наставники, молодые исполнители, знатоки и любители Олонхо, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Ил Тумэна.
Александр Жирков, открывая мероприятие, отметил следующее: «Такая встреча проводится впервые. В течение десяти лет наш эпос признан мировым шедевром устного нематериального культурного наследия человечества, велась кропотливая работа. Наша задача заключается в том, чтобы якутская молодежь поняла всю важность и ответственность своей миссии, роли при сохранении и передаче олонхо в первозданном виде будущим поколениям. Тот человек, кто с малых лет приобщился к олонхо, научился понимать, правильно слушать произведение, всегда будет воспринимать этот мир по-другому, иметь богатый внутренний мир. Нашей основной целью на сегодняшний день является создание объединения молодых олонхосутов. Считаю, что настала пора его основать».
Спикер парламента поздравил профессора, эпосоведа Василия Илларионова с презентацией новой книги «Итоги Ысыаха Олонхо» («Олоҥхо ыһыаҕар түмүк санаалар»). «Эту книгу можно оценить как подведение итогов первого Десятилетия Олонхо и передачу накопленного опыта молодому поколению», - подчеркнул Александр Жирков.
Василий Илларионов в своем выступлении отметил, что стартовой площадкой многих молодых исполнителей олонхо стал республиканский фестиваль «Дитя земли Олонхо». Это поколение выросло, почти все окончили высшие учебные заведения. «Теперь для выявления талантливой молодежи необходимо поддержать конкурсы «Мунха олонхото» и др. Считаю, что молодежь нуждается в таком объединении. Поддерживать молодых обязательно надо», - высказался Василий Васильевич.
Профессор кафедры культурологии СВФУ им. М.К. Аммосова, доцент Галина Попова-Санаайа ознакомила с проектом положения объединения, также призвала задуматься будущих членов объединения над вопросами «Кто такой олонхосут, чем он занимается, в чем его предназначение?» Отметила, что от отношения якутской молодежи к олонхо зависит дальнейшая судьба народного достояния. Всем молодым исполнителям, специалистам пожелала усердно заниматься, знать и соблюдать традиции и обычаи саха, привнести свой вклад в развитие олонхо.
Известный музыкальный деятель Аиза Решетникова в своем выступлении сказала следующее: «В течение 35 лет я проводила исследование, именно в какой сюжетной линии начинается тойук. Ведь все неспроста. Каждое пение берет основу у вероисповедания, традиций, обычаев народа саха. Только якутский эпос вобрал в себя вековые нравственные и духовные ценности народа, его философию. Поэтому каждый молодой олонхосут должен знать все якутские традиции, обряды, культуру».
При этом Александр Жирков отметил, что приобщение к олонхо с малых лет имеет огромное значение при формировании и становлении личности и сказал: «Аиза Петровна – дочь артистов Саха театра. Отец – народный артист республики П.Н. Решетников, а мать – заслуженная артистка республики И.М. Михайлова. Вот почему она стала изучать олонхо. Аизу Петровна посвятила свою жизнь исследованию и пропаганде фольклора народов Якутии. Она – автор монографии «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте». Спикер посоветовал молодым исполнителям олонхо прочитать данное издание в оригинале и посетить Музей музыки и фольклора народов Якутии.
Далее выступил наставник по фольклору Кутанинской средней школы Сунтарского района, заслуженный учитель республики Никандр Тимофеев. Он увлекательно рассказал о том, как в разные периоды своей жизни слышал живое исполнение олонхосутов, что он запомнил, что в себе вобрал. «Олонхосут – это профессия. И наша задача – вырастить олонхосутов. Молодые исполнители должны много читать, иметь богатый словарный запас. Если ребенок понимает смысл сказанного, то у него развивается речь, воображение, расширяется кругозор. Но стоит отметить, что в исполнении олонхо нам нужно овладеть техникой пения тойук. С помощью правильного исполнения, разновидностями тойука можно полностью раскрыть и дополнить образы героев Олонхо Хотелось бы, чтобы певец Александр Дьячковский-Саарын создал группу тойуксутов, где учил детей правильно исполнять тойук». Также Никандр Прокопьевич высказал свое мнение насчет разработки методики преподавания детям олонхо, чтобы наставники могли вырастить настоящих олонхосутов по всем канонам традиционного исполнения.
Участники встречи высказали мнение о популяризации олонхо среди молодежи посредством создания объединения, а также информированием через средства массовой информации и социальные сети.
Далее выступила руководитель фольклорного объединения «Оллоон» Бетюнской средней школы Амгинского района Анисия Софронова о роли олонхо в семье. Научный работник института Олонхо Юрий Борисов высказался, что на прошедших ысыахах молодежи олонхосутам не было уделено должного внимания со стороны организаторов. Коллегу поддержала и Сахая Львова, отметив, что нужно для привлечения молодежи к олонхо нужно распространять видео-, аудио-записи в социальных сетях. «У нынешней молодежи часто не хватает времени часами наблюдать за живым исполнением олонхосутов. Предлагаю записывать исполнения наших молодых, пока неизвестных олонхосутов и распространять их по социальным сетям. Лишь тогда мы сможем привлечь нашу молодежь и популяризовать наше олонхо по всему миру», - сказала она.
Спикер Ил Тумэн Александр Жирков подчеркнул: «Если якуты, создав олонхо, забыли бы это достояние в своем тернистом историческом пути? Чем бы мы могли восполнить это? О каком культурном наследии мы бы рассказали другим народам? Наверно, да что-нибудь обязательно было бы, но олонхо ничем не заменить. Олонхо – лучший подарок наших предков. Наша задача – расширить круг любителей и знатоков олонхо. Решить такую непростую задачу сложно. Мы должны знать традиции, обряды, вероисповедание своего народа и на основе этих знаний пропагандировать, популяризировать олонхо. Вот такая большая ответственность стоит перед вами, и если у есть непоколебимое желание, то вы сможете все», - сказал он.
В конце встречи принято соглашение о создании Объединения молодых олонхосутов.
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