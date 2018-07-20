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Четверг| 02 Августа, 16:58 |
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В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Врио Главы Якутии Айсен Николаев подписал Указ о внесении изменений в распоряжение от 14 мая 2018 года за №338-РГ "О Совете по Арктике и морской деятельности при Главе Республики Саха (Якутия)", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Документ направлен на актуализацию состава Совета по Арктике и морской деятельности. Председателем Совета назначен врио Главы Якутии Айсен Николаев, заместителями председателя - и.о председателя Правительства РС (Я) Владимир Солодов, и.о первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков, и.о заместителя председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров.
Президиум Совета по Арктике и морской деятельности сформирован в следующем составе: председатель - врио Главы Якутии Айсен Николаев, заместитель председателя - и.о председателя Правительства РС (Я) Владимир Солодов, заместитель председателя - и.о первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков, заместитель председателя - и.о заместителя председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров.
Отметим, что Совет по Арктике и морской деятельности направлен на решение задач по социально-экономическому развитию Арктической зоны Якутии и реализацию национальной морской политики Российской Федерации.
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