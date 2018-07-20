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02 Ноября 2016, 15:06 | Регион сегодня |

У Республики Саха (Якутия) в ближайшее время нет планов по продаже акций АЛРОСА

На сегодняшний день контроль в АЛРОСА сохраняется за государством

У Якутии на данный момент нет планов по продаже пакетов акций АЛРОСА, принадлежащих региону и улусам «алмазной провинции». Об этом в комментарии ЯСИА заявила министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева, пишет журнал "Дальневосточный капитал"".

Напомним, на днях в федеральных СМИ появилась информация о том, что «до 2019 года планируется сокращение госучастия в уставном капитале АЛРОСА еще на 8% — до 25% плюс одна акция. При этом продажа федерального пакета должна быть скоординирована с реализацией акций, принадлежащих республике (у региона сейчас чуть больше 25%, у якутских муниципальных образований — чуть больше 8%), сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

На сегодняшний день контроль в АЛРОСА сохраняется за государством. РФ в лице Росимущества принадлежит 33% акций, Якутии — 25%, восьми улусам «алмазной провинции» — 8%, в свободном обращении — 34%. В июле 2016 года в рамках «большой приватизации» было продано 10,9% акций из федерального пакета за 52,2 млрд рублей. Таким образом, федеральная доля сократилась с 43,9% до 33%. Теперь речь идет о дополнительной продаже 8%. Однако в любом случае правительство РФ сохранит за собой контроль, имея 25% плюс одну акцию.

Данный прогнозный план обсуждался еще летом 2016 года. «Минэкономразвития России уже заявляло о продаже 8% акций АЛРОСА из имеющегося стратегического пакета. Мы всегда говорим, что планов по приватизации республиканской части не имеем. У нас есть акционерное соглашение, согласно которому по 25% плюс одна акция должны оставаться у республики и Российской Федерации. То есть контроль остается за государством», — отметила Евгения Григорьева.

В 2013 году в рамках первого этапа приватизации АЛРОСА провела размещение 16% акций (по 7% от федерального центра и республики, еще 2% — квазиказначейских) на Московской бирже. Республиканская часть вырученных средств была направлена на решение инфраструктурных вопросов, в частности, на финансирование программы газификации населенных пунктов.

«Даже сократив свою долю участия с 32 до 25%, объем дивидендного потока не уменьшился, а увеличился в разы, ведь возросла стоимость компании», — пояснила министр.

АЛРОСА, алмазы, бриллиантыНа благо жителей Якутии: В 2015 году муниципалитеты получили от АЛРОСА 1,2 миллиарда рублей
В отношении 8% акций, находящихся в собственности улусов «алмазной провинции», Якутия действует скоординировано с органами местного самоуправления. «В законе об управлении акциями АК «АЛРОСА» подчеркивается, что у нас общая государственная политика в отношении ценных бумаг, принадлежащих республике и муниципальным образованиям. Планов по приватизации у нас нет», — подчеркнула глава Минимущества.
По словам Григорьевой, в 2017 году по самым оптимистичным прогнозам ожидается прирост размера дивидендов, поскольку прибыль алмазной монополии планируется в достаточно большом объеме. Как ранее заявляло руководство компании, на дивиденды будет направлено до 50% прибыли.

Мнения экспертов по поводу планов приватизации 8%-го пакета акций АЛРОСА разнятся. «При принятии решения о продаже необходимо учитывать ситуацию на рынке. Я думаю, что будет выбран удачный момент», — считает Евгения Григорьева.

Ранее в интервью Rambler News президент АК «АЛРОСА» Андрей Жарков отметил: «Я не думаю, что есть необходимость дальнейшей реализации акций компании. С точки зрения пополнения бюджета у нас достаточно хорошие денежный поток и чистая прибыль, у государства всегда есть возможность использовать дивиденды компании».

Позицию Якутии о сохранении действующего соглашения между акционерами АЛРОСА поддержал президент России Владимир Путин. Как заявил глава республики Егор Борисов, в связи с началом очередного этапа приватизационных процессов, республика не намерена заключать каких-либо дополнительных соглашений, изменяющих объем ее прав, поскольку АЛРОСА является достоянием государства, занимая при этом лидирующие позиции в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе. Это, убежден Ил Дархан, подтверждает, что в последние десять лет правительство России и кабмин Якутии осуществляют эффективное совместное управление компанией.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: алмазы  АЛРОСА 


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