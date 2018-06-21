|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Июля, 21:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии
Мероприятия пройдут в пяти городах региона: Киселевске, Прокопьевске, Белово, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецке с 7 по 12 июля.
Соискателям предложат работу на шахте «Денисовская» и обогатительной фабрике полного цикла «Денисовская» в Нерюнгринском районе Республика Саха (Якутия). Из числа открытых вакансий на обогатительной фабрике соискателям предложат следующие: слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, машинист конвейера, аппаратчик углеобогащения, начальник участка. На шахту «Денисовская» требуется электрослесарь подземный, машинист горных выемочных машин, машинист подземных самоходных машин, горнорабочий очистного забоя, проходчик, механик, мастер горный, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
ООО «УК «Колмар»» — социально ответственная компания, придерживающаяся самых высоких стандартов обеспечения производственных условий труда сотрудников:
* Трудоустройство согласно ТК РФ;
* Достойный уровень заработной платы;
*Полный социальный пакет (оплата проезда до места работы, частичная компенсация аренды жилья, оплата проезда в отпуск и путевок для работников и их иждивенцев);
* Перспективы карьерного роста;
* Содействие в оформлении патента в кратчайшие сроки (при необходимости).
Действующим сотрудникам предприятия как специалистам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены льготы, гарантии и компенсации. В частности, работникам предоставляется компенсация северных надбавок с первого дня работы в компании в размере 80%.
Напомним, до конца года ООО УК «Колмар» в связи с расширением действующих и запуском новых производств ведет набор на вновь созданные рабочие места, которых только в 2018 году более 1,1 тысячи вакансий по различным специальностям. Стоит отметить, что средняя заработная плата в компании - от 70 000 рублей.
Ярмарки вакансий пройдут в центрах занятости по следующим адресам: в г. Киселевске по ул. Промышленная, д.6 ярмарка вакансий состоится 07 июля 2018; в г. Прокопьевске, ул. Наградская, д.15А – 09 июля 2018 г.; в г. Белово, ул. Советская, д.17 - 10 июля 2018 г.; в г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Текстильщиков, д.12 – 11 июля 2018 г.; в г. Новокузнецке, ул. Спартака, д.7 – 12 июля 2018 г. Участники ярмарок вакансий смогут задать интересующие вопросы напрямую работодателю, пройти собеседование и получить предложение о работе. Контактное лицо – сотрудник ООО «УК «Колмар» Кузьмин Борис Борисович, тел 8-996-354-25-19; 8(41147)97-179, 97-819
- "Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- В Госдуме поддержали инициативы Якутии по регулированию вопросов природопользования и землепользования
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- Айсен Николаев, врио главы Республики Саха(Якутия): У нас налицо явный бюджетный кризис
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Александр Жирков: "Якутия - самая лесная, озерная, речная и морская республика в составе Российской Федерации"
- Национальный лесной форум в 2019 году будет проведен в Республике Саха (Якутия)
- Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.