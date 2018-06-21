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03 Июля 2018, 09:30 | Регион сегодня |

"Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии

ООО "УК "Колмар" при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проведет ярмарки вакансий в Кемеровский области. средняя заработная плата в компании - от 70 000 рублей.

Мероприятия пройдут в пяти городах региона: Киселевске,  Прокопьевске, Белово, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецке с 7 по 12 июля.

Соискателям предложат работу на шахте «Денисовская» и обогатительной фабрике полного цикла «Денисовская» в Нерюнгринском районе Республика Саха (Якутия). Из числа открытых вакансий на обогатительной фабрике соискателям предложат следующие: слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, машинист конвейера, аппаратчик углеобогащения, начальник участка. На шахту «Денисовская» требуется электрослесарь подземный, машинист горных выемочных машин, машинист подземных самоходных машин, горнорабочий очистного забоя, проходчик, механик, мастер горный, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

ООО «УК «Колмар»» — социально ответственная компания, придерживающаяся самых высоких стандартов обеспечения производственных условий труда сотрудников:

* Трудоустройство согласно ТК РФ;

* Достойный уровень заработной платы;

*Полный социальный пакет (оплата проезда до места работы, частичная компенсация аренды жилья, оплата проезда в отпуск и путевок для работников и их иждивенцев);

* Перспективы карьерного роста;

* Содействие в оформлении патента в кратчайшие сроки (при необходимости).

Действующим сотрудникам предприятия как специалистам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены льготы, гарантии и компенсации. В частности, работникам предоставляется компенсация северных надбавок с первого дня работы в компании в размере 80%.

Напомним, до конца года ООО УК «Колмар» в связи с расширением действующих и запуском новых производств ведет набор на вновь созданные рабочие места, которых только в 2018 году более 1,1 тысячи вакансий по различным специальностям. Стоит отметить, что средняя заработная плата в компании - от 70 000 рублей.

Ярмарки вакансий пройдут в центрах занятости по следующим адресам: в г. Киселевске по ул. Промышленная, д.6 ярмарка вакансий состоится 07 июля 2018; в г. Прокопьевске, ул. Наградская, д.15А – 09 июля 2018 г.; в г. Белово, ул. Советская, д.17 - 10 июля 2018 г.; в г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Текстильщиков, д.12 – 11 июля 2018 г.; в г. Новокузнецке, ул. Спартака, д.7 – 12 июля 2018 г. Участники ярмарок вакансий смогут задать интересующие вопросы напрямую работодателю, пройти собеседование и получить предложение о работе. Контактное лицо – сотрудник ООО «УК «Колмар» Кузьмин Борис Борисович, тел 8-996-354-25-19; 8(41147)97-179, 97-819

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: работа  Якутия  Колмар 


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