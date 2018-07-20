|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутские озера распределят между аквафермерами
Ленское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 36 рыбоводных участков в Республике Саха (Якутии). Заявки принимаются до 20 августа, аукцион пройдет 5 сентября в Якутске.
Все лоты аукциона представляют собой озера площадью от 2 га до 428 га на территории Намского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Янского, Ленского и Томпонского районов, а также города Якутск. Как сообщает к пресс-службе Росрыболовства, на этих РВУ предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку сибирскую, карася, щуку. Участки будут предоставлены победителям торгов на 25 лет на условиях совместного водопользования.
Сегодня дальневосточные регионы приступили также к заключению договоров на квоты по вылову рыбы и иных водных биоресурсов во внутренних водоемах на предстоящие 15 лет. В Приморье, например, эта компания завершается.
- На севере Якутии найдены древние волки
- Цифровая экономика в вечной мерзлоте
- Природному парку Якутии "Ленские столбы" подарили новый статус
- Якутские озера распределят между аквафермерами
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Правительство Якутии возглавит Владимир Солодов
- Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- "Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.