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Аэропорту "Якутск" вновь присвоена 1-я категория ИКАО
Это удалось достичь благодаря взаимодействию АО "Аэропорт Якутск", филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири" Госкорпорации ОРВД и Саха (Якутского) МТУ Росавиации с Министерством транспорта России, ФАВТ (Росавиацией) и другими федеральными ведомствами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Курирующие работу аэропорта инстанции сегодня, после долгой работы по согласованию, приняли решение о присвоении аэродрому аэропорта "Якутск" 1-й категории ИКАО, что подразумевает использование системы ILS.
Напомним, с мая 2018 г. начата масштабная реконструкция взлетно-посалочной полосы в рамках федеральной программы. В первый год ремонт произведен на участке ВПП длиной 970 м, рабочая часть ВПП длиной 2448 м по документам не соответствовала 1-й категории ИКАО, сообщает АО "Аэропорт Якутск".
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