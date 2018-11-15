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В Якутии Жатайская судоверфь получит более 4 млрд рублей из федерального бюджета
В рамках госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 5 750,6 млн. рублей, из которых 4 106,2 млн. рублей - федеральное финансирование на создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи производственной мощностью до 10 речных судов различных типов и назначения в год, модернизация 6 судов в год, ремонт и межнавигационное обслуживание судов, а также утилизация 2-х списанных судов в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Целью проекта является бесперебойное обеспечение грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне Российской Федерации, в том числе через Северный морской путь, за счет обновления флота на создаваемой современной высокотехнологической верфи. На данный момент флот, имеющийся в наличии у предприятий республики и Ленского бассейна, устарел и требует замены. Реализация проекта, запланированного на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот. Напомним, что вопрос реновации Жатайского судоремонтного предприятия в полновесную судоверфь как необходимого проекта для всего Дальнего Востока был рассмотрен на заседании Совета безопасности под председательством секретаря Совета Николая Патрушева в Петропавловске-Камчатском 3 июля т.г.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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