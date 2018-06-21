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Вторник| 17 Июля, 17:15 |
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ВТБ увеличил более чем в пять раз объем покупки золота у недропользователей Якутии
Объем финансирования золотодобывающих предприятий Республики по итогам года составил 425,95 млн рублей (рост более чем втрое по сравнению с 2014 годом).
Средства были предоставлены на специальных условиях: для золотодобывающих предприятий в ВТБ предусмотрены сезонное финансирование (кредитование на предстоящий сезон золотодобычи) и среднесрочное финансирование, направленное на обновление парка техники, геологоразведочные работы, освоение месторождений, сроком от 1 до 4 лет.
Также в 2015 году банк ВТБ впервые предоставил золотодобывающим предприятиям Якутии гарантии на сумму 246,16 млн рублей.
Руководитель дирекции ВТБ по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын прокомментировал: «Мы не только наращиваем объемы, но и качественно расширяем сотрудничество с недропользователями. Кроме финансирования на удобных для золотодобытчиков условиях, когда предоставляются кредитные каникулы, мы предлагаем выгодные условия по дилингу. Предприятие может самостоятельно определить дату реализации добытого металла в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры».
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