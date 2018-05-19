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В Якутии начинается строительство электросетей для "Силы Сибири"
Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ДВЭУК.
Работы выполняются в рамках создания схемы внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи.
Договор генподряда на строительство подстанции 220/10 кВ при КС-1 с двумя одноцепными ЛЭП 220 кВ заключен с ООО «СтройГазИнвест» (Краснодар). Договор генподряда на строительство подстанции 35/10 кВ при КС-2 с двумя одноцепными ЛЭП 35 кВ заключен с АО «АльянсСетьСтрой» (Пермь). Общая сумма контрактов составила 2,26 млрд рублей, завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2019-2020 гг.
Ранее АО «ДВЭУК» приступило к реконструкции подстанции 220 кВ «Олекминск» в связи с запланированным присоединением объектов газопровода «Сила Сибири». Общая стоимость реконструкции составит 280 млн рублей и будет профинансирована из собственных средств компании. Остальные работы по созданию схемы внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи выполняются в счет платы за технологическое присоединение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
К 2022 году АО «ДВЭУК» предстоит построить двухцепную ЛЭП 220 кВ длиной 75 км и подстанцию «Чаянда» для централизованного энергоснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения – основной ресурсной базы газопровода «Сила Сибири» в Якутии. Соответствующая заявка на технологическое присоединение поступила от ПАО «Газпром» в январе 2018 года. Предварительная стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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