|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 06 Января, 02:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В госпрограммах Республики Саха (Якутия) появятся отдельные арктические разделы
Об этом сообщил председатель Госкомитета Якутии по делам Арктики Прокопий Николаев.
Как он отметил, в 2017 году завершился первый этап реализации Комплексной программы «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», включающий в себя комплекс первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию арктических и северных районов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
По информации Николаева, с 2014 года началась активная фаза внедрения энергоэффективных технологий в арктических и северных районах Якутии, обеспечен ввод 8 дизельных электростанций, 8 солнечных электростанций, идет строительство ветропарка в Булунском улусе.
В федеральной программе с 2017 года предусмотрены средства на реконструкцию северных аэропортов – в Тикси, Саккырыре, Среднеколымске, Чокурдахе, решается вопрос по финансированию реконструкции 5 аэропортов – в Белой горе, Депутатском, Жиганске, Зырянке, Черском.
С 2014 года в Арктике введено 69 тыс. кв. метров жилья, в том числе с использованием бюджетных средств введено 13,7 тыс. кв. метров жилья.
За время реализации программы в арктических и северных районах построено 17 социальных объектов, в том числе 10 детских садов, 5 спортивных объектов, 3 школы, 3 объекта здравоохранения, 1 учреждение культуры. Вместе с тем, как подчеркнул Прокопий Николаев, вопрос строительства в арктических районах объектов здравоохранения остается проблемным ввиду большого количества больниц и поликлиник, построенных в советские времена и признанных аварийными.
Глава госкомитета отметил, что одним из ключевых показателей качества жизни в Арктике является численность населения. По его словам, динамику убыли населения в арктических и северных районах, наблюдаемую с начала 90-х годов, удалось переломить. В период реализации программы численность населения стабилизировалась и уже в 2017 году зафиксирован рост населения. Как пояснил Николаев, рост обеспечен за счет 4 национальных районов – Анабарского долгано-эвенкийского, Оленёкского эвенкийского, Жиганского эвенкийского и Эвено-Бытантайского.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В госпрограммах Республики Саха (Якутия) появятся отдельные арктические разделы
- В ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии создадут ювелирно-гранильный кластер
- По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
- В Санкт-Петербурге Якутия презентовала шесть исторических альбомов "Пути великих свершений"
- Природный парк "Ленские столбы" в Якутии готов принимать туристов круглогодично
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится из Москвы
- В Ил Тумэне началось рассмотрение проекта бюджета Якутии
- 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
- Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
- В Якутии создают условия для развития дорожного сервиса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.