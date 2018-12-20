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В Якутске открыли испытательный полигон автомобильных шин
«Ключевым преимуществом реализации этого проекта являются наши климатические условия — низкие температуры, которые сохраняются продолжительное время, наличие вечной мерзлоты. Все это позволяет проводить тесты в течение долгого периода в естественных условиях с настоящим снегом. На полигонах конкурентов температура воздуха не опускается ниже минус 30 градусов. Также полигон расположен очень удобно с точки зрения логистики для азиатских производителей автомобильных шин», — цитирует пресс-служба СВФУ декана автодорожного факультета СВФУ Дмитрия Филиппова.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов уверен, что открытие полигона даст хороший толчок развитию обслуживания дорог. «Открытие полигона состоялось благодаря совместной работе СВФУ и корпорации Bridgestone. В экстремальных условиях важно знать, как обслуживать дороги, какую технику использовать, именно для изучения этих вопросов и создан полигон. Из года в год тандем науки и производства дает замечательные практические результаты. Уверен, что полигон даст большой толчок повышению качества обслуживания дорог», — отметил Тарасов.
Ранее испытание шин проводилось на автодроме АДФ СВФУ на Хатынг-Юряхском шоссе, что было не совсем удобно, так как расстояние прямого трека составляло всего 300 метров, сообщил начальник департамента испытания зимних шин Bridgestone Чиаки Ояма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Корпорация очень благодарна главе Якутии Айсену Николаеву за предоставление земли на ТОР „Кангалассы“ для создания испытательного полигона. Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество», — поблагодарил он.
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