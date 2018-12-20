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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Февраля, 11:43 |
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Первый на Дальнем Востоке акселератор для стартапов собирает заявки
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) объявил о сборе заявок для участия в акселерационной программе инновационных проектов "Б8" .
Это первый акселератор для стартапов на Дальнем Востоке.
К участию приглашаются проекты в сфере IT со всей территории Дальневосточного федерального округа. Для участия в акселерационной программе необходимо зарегистрировать юридическое лицо на территории Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Заявки принимаются до 24 февраля. После предварительного отбора на соответствие критериям и правильности заполнения заявок состоится защита проектов.
Участники акселерационной программы могут получить:
— До 2 млн. рублей на развитие проекта и команды
— Отличное место в коворкинге Парка высоких технологий «ИТ-парка»
— Поддержку международной сети менторов
— Уникальные знания из первых уст успешных предпринимателей
— Нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами
— Бонусы от партнеров (доступы к сервисам, рекламу и консалтинг)
— Поддержку Клуба «Б8» — сообщества единомышленников
— Развитие своих презентационных навыков
— Участие в Демо-дне: питчинг перед потенциальными инвесторами.
По итогам прохождения программы участники подготовят свои проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования.
Подробности на сайте: b8accelerator.com
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