|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 05 Марта, 15:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В ТОР "Южная Якутия" приходят зарубежные инвесторы
Об этом заявила заместитель генерального директора УК «Колмар» Анна Цивилева.
«Компания «Колмар» - якорный резидент ТОР «Южная Якутия». Сейчас в ТОР зашли 6 компаний, в том числе с участием зарубежных инвесторов: австрийцев, немцев, поляков. Мы строим сейчас крупнейший машинно-ремонтный завод, где могут обслуживаться все горнорудное и шахтное оборудование. Для нас важно, чтобы ремонт происходил рядом на предприятии, а не приходилось технику отправлять за тысячи километров в разные стороны», - отметила Анна Цивилева.
В настоящее время компания «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».
Развитие инвестиционных проектов компании «Колмар» направлено на реализацию экспортного потенциала Дальнего Востока (значительные объемы продукции планируется поставлять в страны АТР) и развитие минерально-сырьевой базы Южной Якутии. По прогнозам реализация проекта в период до 2021 года обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере более 12 млрд рублей, создаст 4000 рабочих мест.
- В ТОР "Южная Якутия" приходят зарубежные инвесторы
- Мерзлота в Якутии перестает быть вечной
- АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
- В Республике Саха в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест для якутян
- На Дальнем Востоке обнаружили стену из "Игры престолов"
- ВТБ финансирует строительство нового водозабора в Якутске
- Арктический ветропарк с суммарной мощностью 900 кВт построят на севере Якутии
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- В госпрограммах Республики Саха (Якутия) появятся отдельные арктические разделы
- В ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии создадут ювелирно-гранильный кластер
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.