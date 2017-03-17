|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 05 Апреля, 19:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии формируется перечень строительства 100 социально-значимых объектов к 100-летию ЯАССР
Об этом 4 апреля сообщила и.о. министра экономики Якутии Майя Данилова на встрече с журналистами республиканских СМИ.
Важнейшей на сегодня задачей Майя Данилова назвала поиск и определение инвесторов под данные проекты. «Мы работаем с федеральными органами власти по включению этих объектов в государственные программы, также ведем переговоры с крупными недропользователями, чтобы привлечь внебюджетные средства», - уточнила она.
Строительство 100 социально значимых объектов к 2022 году – это одна из пяти основных задач, определенных к реализации главой республики Егором Борисовым к столетию образования Якутской АССР. В числе других – достижение численности населения республики до 1 млн. человек, доведение объема валового регионального продукта до 1 млн. рублей на душу населения, реализации 100 общественных инициатив, возрождение шефства организаций и учреждений за общеобразовательными учреждениями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Как сообщила Майя Данилова, окончательный перечень ста социально значимых объектов будет сформирован к 1 июля текущего года.
И.о. министра экономики Якутии также отметила, что на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне юбилейных дат субъектов РФ предусматриваются субсидии. На подготовку и проведение празднования 100-летия ЯАССР планируется выделение более 400 млн. рублей из федерального бюджета. Общее финансирование Плана мероприятий составляет порядка 850 млн. рублей из средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников. Кроме того, в целях привлечения внебюджетных источников, а также активизации участия предприятий, ведущих деятельность нв Республике Саха, в марте в Целевом фонде будущих поколений РС(Я) открыт специальный счет 100-летия Якутской АССР.
- В Якутии формируется перечень строительства 100 социально-значимых объектов к 100-летию ЯАССР
- В Якутии начались изыскательные работы по новой судоверфи в Жатае
- В Якутии запретят привлекать иностранных граждан к некоторым видам работ
- Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит решения кадровых вопросов Якутии
- Избран президент Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России
- В Республике Саха (Якутия) открывается съезд оленеводов
- Сергей Иванов избран президентом АЛРОСА
- Рейтинги Республики Саха (Якутия) подтверждены на уровне "ВВ" и "ruAA", прогноз — "Стабильный"
- Проект реконструкции аэропорта Якутска одобрен Главгосэкспертизой России
- Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд руб.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.