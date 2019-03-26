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Пятница| 05 Апреля, 18:23 |
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В Минэкологии Якутии подняли вопросы рыболовства
В связи с передачей Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) полномочий по организации и регулированию рыболовства 3 апреля состоялось видео-селекторное совещание с улусными инспекциями государственного экологического надзора.
В совещании приняли участие руководитель отдела организации и регулирования рыболовства Прокопий Кириллин, руководитель Департамента экономики природопользования и сводного анализа Зинаида Егорова, заместитель руководителя Департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Михаил Николаев, а также представители 19 территориальных подразделений.
Специалистами министерства были даны разъяснения по государственным услугам в области рыболовства, нововведениям в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и новому Федеральному закону «О любительском рыболовстве», который вступает в силу с 2020 года. Отдельно отмечено, что в течение этого года все старые договора о закреплении рыбопромысловых участков подлежат обязательному переоформлению, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
В ходе совещания на поступившие вопросы по формированию рыболовных участков, суточным нормам добычи водных биоресурсов, лимитам добычи для традиционного рыболовства и т.д. даны исчерпывающие ответы.
В конце совещания Прокопий Кириллин призвал районные инспекции и комитеты к активной и продуктивной работе по организации и регулированию рыболовства в Республике Саха (Якутия).
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