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Пятница| 29 Июня, 03:36 |
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Парламент Якутии обсудит переименование президента республики в главу
Общественность Якутии в эти дни обсудила поправки к Конституции республики, согласно которым предлагается президента переименовать в главу, а институт вице-президента исключить из основного закона республики.
Согласно поправкам, словосочетание "Президент Республики Саха (Якутия)" предлагается изменить на "Глава Республики Саха (Якутия)". По мнению председателя Конституционного суда республики Дмитрия Миронова, этот вариант наиболее предпочтителен.
Так как Конституция республики имеет редакцию и на якутском языке, то возникла необходимость дать перевод наименованию высшего должностного лица на якутском языке. В ходе публичного обсуждения было предложено несколько вариантов, в том числе "Дархан", "Ил Дархан" и "Аан Дархан".
Дословно "Дархан" переводится как правитель. Слово "Ил" - от тюркского "народ, племенной союз, государство, мир, согласие" - указывает на понятие государственности. Слово "Аан" усиливает идущее за ним слово.
Между тем, некоторые жители Якутии предлагают и в русской редакции конституции республики переименовать президента в один из национальных вариантов. Их поддерживают некоторые депутаты.
Во вторник все предложения будут обсуждены. После подведения итогов комитет внесет документ в повестку пленарного заседания, которое состоится 8 июня.
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