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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Москве на Красной площади разыграли якутские бриллианты и золотые украшения
«Великолепие ювелирных украшений Якутии» - так звучит название новой книги издательства. На ее презентации, которая прошла в воскресенье, 4 июня у павильона «Регионы России», среди гостей мероприятия был разыгран настоящий сертифицированный бриллиант и серебряные и золотые украшения, специально привезенные в Москву из Якутии.
Книга «Великолепие ювелирных украшений Якутии», которая впервые знакомит читателей с уникальными ювелирными изделиями Земли Олонхо, приводит обзор драгоценных камней и описывает редчайшие изделия с периода архаики до сегодняшних дней, что позволяет провести интересный экскурс в историю ювелирных украшений Якутии. Читатель узнает много нового о происхождении украшений, завораживающих своей красотой и таинственностью, легендах, связанных с ними, а также о знаменитых мастерах-классиках и новаторах республики, сообщается на сайте постпредства Якутии при Президенте России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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