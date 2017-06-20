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Ил Тумэном утверждён отчёт о результатах приватизации государственного имущества за 2016 год
Одобренный постановлением Правительства республики от 28 апреля 2017 года № 129, отчет предварительно рассматривался на заседании постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации 26 июня текущего года.
Приватизация в 2016 году осуществлялась в целях выполнения основных задач внутренней экономической политики, обеспечения планомерности процесса приватизации и повышения эффективности управления государственной собственностью и направлена на создание конкурентоспособной рыночной экономики.
В соответствии с Комплексным планом мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы приватизация государственного имущества в 2016 году направлена на решение следующих задач:
- оптимизация государственного имущества Республики Саха (Якутия) путем сокращения избыточного объема госсобственности, не востребованной для исполнения установленных функций и полномочий;
- повышение эффективности управления государственной собственностью;
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности от приватизации государственного имущества в топливно-энергетическом комплексе;
- развитие страхования в Республике Саха (Якутия).
Ежегодный отчет Правительства республики перед народными депутатами обеспечивает информационную открытость и прозрачность процессов приватизации в Республике Саха (Якутия), сообщает официальный сайт министерства имущественных и земельных отношений республики.
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