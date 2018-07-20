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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:20 |
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"Бриллиантовая неделя Якутии" стартует с 5 сентября
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации, по своим природным и территориальным условиям не имеющий аналогов в мире. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в России – на ее долю приходится 90% запасов, 95% добычи в России и 25% от всего мирового объема добычи алмазов. Высококачественные бриллианты являются визитной карточкой Республики Саха (Якутия).
Проводимое Правительством Республики Саха (Якутия) совместно с АК «АЛРОСА» (ПАО) и ювелирными компаниями ежегодное мероприятие по продвижению «бриллиантового» туристского продукта вполне заслуженно привлекает внимание не только российского туриста, но и иностранного, тем самым повышая из года в год международный статус и масштабность проекта, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Министерстве по делам предпринимательства и развития туризма Якутии.
В 2016 году в период с 05 по 11 сентября состоится ежегодная «Бриллиантовая неделя Якутии» в городах Якутск и Мирный.
Генеральный партнер 2016 года - ООО «Киэргэ». Ювелирный дом «Киэргэ», созданный в 1993 году на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», является одной из ведущих в Якутии ювелирных фирм.
Увлекательная программа предоставляет возможность увидеть путь от добычи, обработки, сортировки алмазов до «превращения» в сверкающий бриллиант, «Бриллиантовый вернисаж» с беспрецедентным дисконтом, выставку «Алмазный путь», а также включает международный алмазный аукцион одной из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире - АК «АЛРОСА».
В экскурсионной программе города Мирного: прииск «Ирелях» Мирнинского ГОК, Музей кимберлитов, историко-производственный музей ОАО АК «АЛРОСА», кимберлитовая трубка алмазного карьера «Мир».
Насыщенной обещает быть культурная программа Недели: камерный вечер этно-культуры «Грани земли Якутской», театр бриллиантовой моды «ЭПЛ», а также посещение «Сокровищницы Якутии», алмазогранильных заводов, ювелирных салонов, туристских комплексов «Ус кут», «Чочур Муран», «Царство вечной мерзлоты», Музея мамонта. Вниманию школьников и студентов представлена экскурсионно-профориентационная программа с посещением ювелирных и алмазогранильных заводов.
В рамках деловой программы, Федеральное агентство по туризму совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) проводит круглый стол на тему «Повышение квалификации специалистов туристской отрасли как составляющая устойчивого развития туризма». Мероприятие проводится с целью повышения качества туристского обслуживания и совершенствования системы подготовки кадров в сфере туризма. В работе круглого стола примут участие представители Федерального агентства по туризму, органов власти Республики Саха (Якутия), Общественного совета при Ростуризме, Межведомственного совета по подготовке кадров для сферы туризма и совершенствованию управления качеством туристских услуг при Ростуризме, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, представители отраслевых образовательных и общественных организаций, турбизнеса.
Неделя завершится Бриллиантовым балом с участием Персоны Недели победителя шоу музыкального телеконкурса «Голос» на Первом канале - Сергея Волчкова. В программе бала: концерт, благотворительная акция и другие приятные сюрпризы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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