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Первая партия руды вывезена с Верхне-Мунского месторождения в Якутии
До конца года с нового месторождения компания планирует вывезти в общей сложности 75 тысяч тонн руды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Вся перевезенная руда будет обработана на обогатительной фабрике №12 Удачнинского ГОКа. Специалисты подтвердят содержание в ней алмазов и отработают технологию обогащения. Это необходимо для запуска месторождения в промышленную эксплуатацию, начало которой запланировано на 2018 год. Накануне автопоезд Scania совершил первый пробный рейс, подтвердивший готовность техники и дороги к началу вывоза руды.
В настоящее время также продолжаются работы по обустройству технологического проезда от Удачнинского ГОКа до месторождения: устанавливаются временные дорожные знаки, ведётся отсыпка дорожного полотна, формирующего верхнее строение дороги, завозятся антигололёдные материалы.
Стоит отметить, что компании «АЛРОСА» одобрена субсидия на развитие инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию «Алмазодобывающего предприятия на базе Верхне-Мунского рудного поля» в размере 8,5 млрд рублей. Средства выделены на создание технологического проезда от города Удачный до Верхне-Мунского месторождения общей протяжённостью 150 км.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, инвестиционный проект реализуется с 2015 года, планируемый объем частных вложений составляет 62,98 млрд рублей. «Таким образом на 1 рубль бюджетных вложений проект дает 7,4 рубля частных инвестиций. Более того от проекта в течение 10 лет поступят налоги и взносы объемом 46,4 млрд рублей», - подчеркнул глава Минвостокразвития.
Инвестиционный проект предусматривает создание в Якутии более 700 новых рабочих мест. Запуск предприятия запланировано на 2018 год. После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 млн тонн руды в год. Поступления в бюджет за весь период отработки месторождения ожидаются на уровне 187,5 млрд рублей.
Разработка Верхне-Мунского месторождения – крупнейший инвестиционный проект АК «АЛРОСА». Месторождение находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная». Их совокупные запасы составляют 64,8 млн тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну – в общей сложности 38,4 млн карат. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года.
По словам главы Минвостокразвития России, «интерес к такому механизму, как инфраструктурная поддержка проектов со стороны государства, значителен». В настоящее время для получения государственной инфраструктурной поддержки отобраны 14 инвестпроектов с объемом инвестиций 328 млрд рублей, большая часть из которых – 294 млрд рублей – частные инвестиции. Благодаря реализации проектов будет сформировано более 12 тысяч новых рабочих мест.
Стоит отметить, что Минвостокразвития России разрабатывает законопроект, который позволит расширить перечень крупных инвестиционных проектов, получающих льготы на создание внешней инфраструктуры.
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