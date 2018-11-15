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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Декабря, 17:32 |
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На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
В 2019 году обучение в академии пройдут студенты по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Академия занимается проведением обучения на оборудовании компании Huawei. Занятия будут проводиться на базе кафедры многоканальные телекоммуникационные системы института математики и информатики СВФУ. Программа включает в себя подготовку преподавателей к проведению авторизованных курсов по теме «Технологии коммутации и маршрутизации HCNA Routing&Switching». Компания Huawei безвозмездно предоставит необходимые технические и методические материалы, сообщиет пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова.
«Открытие академии – результат переговоров, которые велись четыре года. Сегодня вся инфраструктура операторов связи построена именно на оборудовании Huawei. Студенты получат необходимые знания и навыки в области современных инфокоммуникационных технологий, подготовятся к прохождению сертификационных экзаменов. Сейчас в крупных компаниях международные сертификаты ценятся выше, чем дипломы. Сдать экзамены и получить сертификаты можно в Центре PearsonVUE в СВФУ. Это безусловно повысит конкурентоспособность выпускников на мировом рынке труда», – сообщил проректор по информатизации СВФУ Петр Иванов.
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