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06 Января 2018, 14:19 | Регион сегодня

Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия

В организованном управлением Минкультуры России по ДФО мониторинге выполнения федерального законодательства и поручений Президента Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (ОКН).

По итогам анализа деятельности в данной сфере правоотношений за первое полугодие т.г., подготовлен рейтинг субъектов ДФО, лидером которого является Республика Саха (Якутия) занявшее первое в рейтинге.

По предварительным итогам, в рамках проведенной Департаментом Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия работы установлено, что в республике расположены 1810 объектов ОКН. Среди них «Здание Якутского реального училища (1910 - 1917 гг.)», «Здание Якутской городской мужской прогимназии», «Дом казначейства (каменный), 1909 г. Арх. Браумгартон» в г. Якутске, «Дом, в котором в 1916-1917 гг. жил Орджоникидзе Григорий Константинович, видный государственный и политический деятель СССР» в г. Покровске Хангаласского улуса и др.

В 2018 году Департаментом запланировано две проверки условий использования и популяризации объектов культурного наследия органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В Республике Саха (Якутия) Департамент образован Указом Главы республики Е. А. Борисова от 3 июня 2016 г.  в  соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: история  ОКН  культура 


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