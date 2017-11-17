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Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
По итогам анализа деятельности в данной сфере правоотношений за первое полугодие т.г., подготовлен рейтинг субъектов ДФО, лидером которого является Республика Саха (Якутия) занявшее первое в рейтинге.
По предварительным итогам, в рамках проведенной Департаментом Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия работы установлено, что в республике расположены 1810 объектов ОКН. Среди них «Здание Якутского реального училища (1910 - 1917 гг.)», «Здание Якутской городской мужской прогимназии», «Дом казначейства (каменный), 1909 г. Арх. Браумгартон» в г. Якутске, «Дом, в котором в 1916-1917 гг. жил Орджоникидзе Григорий Константинович, видный государственный и политический деятель СССР» в г. Покровске Хангаласского улуса и др.
В 2018 году Департаментом запланировано две проверки условий использования и популяризации объектов культурного наследия органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
В Республике Саха (Якутия) Департамент образован Указом Главы республики Е. А. Борисова от 3 июня 2016 г. в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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