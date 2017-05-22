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Программа развития газоснабжения и газификации Якутии до 2026 года оценивается в 13 млрд рублей
В частности, подписана программа развития газоснабжения и газификации Якутии на период до 2026 года. Суммарный объем инвестиций компании и региона по программе оценивается в 13,1 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Республика Саха (Якутия).
В документе отмечены условия создания Якутского центра газодобычи и строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", также реализация инвестиционных проектов компании, развитии газификации региона и рынка газомоторного топлива. Компания будет учитывать исконную среду обитания, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.
"Газпром" намерен построить газораспределительные станции, а также газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 365 км. Власти региона обеспечат строительство более 396 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа более 6,6 тыс. квартир и домовладений, 90 котельных.
Таким образом, будут газифицированы 29 населенных пунктов в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах республики.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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