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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:12 |
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Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов.
«В нашем понимании эта территория опережающего развития должна включать в себя несколько ключевых проектов в арктической зоне, связанных как с недропользованием в сложных условиях, так и с перерабатывающей промышленностью, энергетикой и другими направлениями», - сказал руководитель регионального кабмина.
Кроме того, по словам Солодова на форуме будут обсуждаться механизмы работы ТОРов, адресной инвестиционной поддержки, предоставления гражданам дальневосточного гектара. Напомним, что республика была одним из первых субъектов федерации, где были созданы территория опережающего развития.
И.о. премьера отметил успешную работу ТОР «Кангалассы», где созданы условия для работы субъектов малого и среднего предпринимательства, и ТОР «Южная Якутия», который сфокусирован на предприятиях угольной промышленности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Фото ЯСИА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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