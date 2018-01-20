Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 08 Февраля, 06:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 900 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
07.02 |
Новый владелец казино Tigre de Cristal в развлекательной зоне "Приморье" заявил о своих планах
07.02 |
Правительство Китая зовет своих бизнесменов во Владивосток
07.02 |
АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
07.02 |
Тигрица Золушка, спасенная в Приморье, второй раз стала мамой
07.02 |
В Приморье зарегистрировано около 600 организаций с китайскими инвестициями
статьи раздела
Регион сегодня
20 Января 2018, 16:46
В Приморье на 13 гектарах будет построен "Будокан" Уникальный центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость
статьи раздела
Регион сегодня
19 Января 2018, 11:48
Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке На полях "дня инвестора" будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
статьи раздела
Регион сегодня
18 Января 2018, 12:12
"Плоские тарифы" из Москвы по пяти дальневосточным направлениям будут продлевать Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан "приближают" к столице
статьи раздела
Регион сегодня
17 Января 2018, 17:52
Китайская строительная корпорация "Гуанда" хочет стать инвестором ВКАД Общая протяженность Владивостокской кольцевой автодороги составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки
статьи раздела
Регион сегодня
15 Января 2018, 11:35
В строительство дороги "Обход Хабаровска" уже инвестировано 4 млрд рублей Более 400 человек и 300 единиц спецтехники занято сейчас на строительстве автомагистрали "Обход Хабаровска".
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Февраля 2018, 20:10 | Регион сегодня

АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении

Отбор кадров для Верхне-Мунского месторождения стартует 12 февраля

В рамках поручений Главы Якутии по обеспечению занятости населения республики заключено соглашение с АК «АЛРОСА» по трудоустройству  местных кадров. Компания для работы на новом алмазном месторождении «Верхне-Мунское» предоставит перечень вакансий из 598 рабочих мест, на которые в приоритетном порядке будут трудоустроены жители Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Напомним, Егор Борисов на встрече с руководителем Госкомитета по занятости населения РС(Я) Степаном Москвитиным обсудил мероприятия по снижению безработицы, легализации трудовых отношений и сотрудничества с недропользователями по трудоустройству местных кадров:
«В Год содействия занятости населения в Якутии перед правительством и вашим ведомством поставлена задача – трудоустроить не менее 22 тысяч человек. Для этого местным кадрам необходимо соответствовать условиям  рыночной экономики, быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Вместе с этим необходимо исполнять поручение Президента России Владимир Путина по созданию высокопроизводительных рабочих мест, тем самым обеспечить местным кадрам достойный труд» - поручил Егор Борисов.

К участию в проекте «Местные кадры» присоединилась АК «АЛРОСА» (ПАО). На первом этапе реализации соглашения АК «АЛРОСА» предоставит 598 рабочих мест для освоения нового алмазного месторождения «Верхне-Мунское», которое находится в 160 км от г.Удачный  в Мирнинском районе.

Отбор кадров для Верхне-Мунского месторождения стартует 12 февраля с вилюйской группы улусов. Специалисты Госкомзанятости РС(Я) совместно с представителями Удачнинского ГОК рассмотрят резюме и проведут собеседования с местными жителями Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского и Сунтарского улусов.

В первую очередь трудоустроят тех, кто уже имеет соответствующий уровень образования и профессиональной квалификации для работы в горнорудной промышленности. Для дальнейшего трудоустройства будут организованы курсы повышения квалификации для незанятых и безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости.

Основную кадровую потребность составляют следующие рабочие специальности: водитель категорий С, Д, Е, машинист бульдозера, токари, слесари, грузчики, кладовщики, плотники, аккумуляторщики, машинисты автогрейдера, операторы очистных сооружений. Работа на месторождении будет организована вахтовым методом,  зарплата составит от 30 до 100 тысяч рублей. Данные рабочие специальности относятся к высокопроизводительным, создание которых в числе поручений «майских указов» Президента России Владимира Путина.

Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» был запущен в целях решения дисбаланса трудовых ресурсов. Первоочередное внимание в проекте уделяется переобучению безработных, трудоустройству выпускников ВУЗов и ССУЗов и организации трудовой мобильности сельских жителей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кадры  АЛРОСА  месторождение 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
24 Января 2018, 15:29
Korean Air запустила программу привилегий Excellent Boarding Pass во Владивостоке Владивосток стал первым и пока единственным российским городом, который включен в престижную программу.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
24 Января 2018, 12:53
На Дальнем Востоке ряд ТОР оказались не востребованы у бизнеса Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 20:16
Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами Новые плацкартные вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душем и...
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 15:13
Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч" Этот питомник обустроен благодаря традиционной камчатской гонке "Берингия"
статьи раздела
Отрасль
20 Декабря 2017, 10:40
Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры Сельское хозяйство попало в число тех отраслей, ситуация в которых меняется буквально на глазах. Отрасль на Дальнем Востоке несомненно находится "на взлете", хоть взлет этот и сопровождают многочисленные проблемы, тянущиеся из прошлых десятилетий.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика