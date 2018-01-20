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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
В рамках поручений Главы Якутии по обеспечению занятости населения республики заключено соглашение с АК «АЛРОСА» по трудоустройству местных кадров. Компания для работы на новом алмазном месторождении «Верхне-Мунское» предоставит перечень вакансий из 598 рабочих мест, на которые в приоритетном порядке будут трудоустроены жители Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Напомним, Егор Борисов на встрече с руководителем Госкомитета по занятости населения РС(Я) Степаном Москвитиным обсудил мероприятия по снижению безработицы, легализации трудовых отношений и сотрудничества с недропользователями по трудоустройству местных кадров:
«В Год содействия занятости населения в Якутии перед правительством и вашим ведомством поставлена задача – трудоустроить не менее 22 тысяч человек. Для этого местным кадрам необходимо соответствовать условиям рыночной экономики, быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Вместе с этим необходимо исполнять поручение Президента России Владимир Путина по созданию высокопроизводительных рабочих мест, тем самым обеспечить местным кадрам достойный труд» - поручил Егор Борисов.
К участию в проекте «Местные кадры» присоединилась АК «АЛРОСА» (ПАО). На первом этапе реализации соглашения АК «АЛРОСА» предоставит 598 рабочих мест для освоения нового алмазного месторождения «Верхне-Мунское», которое находится в 160 км от г.Удачный в Мирнинском районе.
Отбор кадров для Верхне-Мунского месторождения стартует 12 февраля с вилюйской группы улусов. Специалисты Госкомзанятости РС(Я) совместно с представителями Удачнинского ГОК рассмотрят резюме и проведут собеседования с местными жителями Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского и Сунтарского улусов.
В первую очередь трудоустроят тех, кто уже имеет соответствующий уровень образования и профессиональной квалификации для работы в горнорудной промышленности. Для дальнейшего трудоустройства будут организованы курсы повышения квалификации для незанятых и безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости.
Основную кадровую потребность составляют следующие рабочие специальности: водитель категорий С, Д, Е, машинист бульдозера, токари, слесари, грузчики, кладовщики, плотники, аккумуляторщики, машинисты автогрейдера, операторы очистных сооружений. Работа на месторождении будет организована вахтовым методом, зарплата составит от 30 до 100 тысяч рублей. Данные рабочие специальности относятся к высокопроизводительным, создание которых в числе поручений «майских указов» Президента России Владимира Путина.
Республиканский проект «Местные кадры в промышленность» был запущен в целях решения дисбаланса трудовых ресурсов. Первоочередное внимание в проекте уделяется переобучению безработных, трудоустройству выпускников ВУЗов и ССУЗов и организации трудовой мобильности сельских жителей.
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