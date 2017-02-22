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В Республики Саха (Якутия) будет создан Фонд развития промышленности
«Отсутствие собственных средств у отраслевых предприятий, а также высокие банковские проценты на заёмный капитал сдерживают развитие местного производства, было предложено создать Фонд развития промышленности Якутии. Фонд будет предоставлять промышленным предприятиям финансовую поддержку в виде займов и поручительств», – заявил Андрей Панов. По словам министра, одним из основных направлений, куда будут направляться средства Фонда, будет поддержка развития ювелирной и алмазогранильной промышленности.
По словам Панова, Главой Якутии Егором Борисовым уже подписан соответствующий указ, разработан устав Фонда, который проходит согласование в республиканских министерствах и ведомствах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
«Учитывая ограниченность республиканского бюджета, прорабатывается вопрос наполнения Фонда за счёт средств крупных промышленных компаний», – сказал министр.
Напомним, в работе парламентских слушаний, проведённых спикером Ил Тумэна Александром Жирковым, приняли участие народные депутаты республики Анатолий Добрянцев, Виктор Губарев, Виктор Фёдоров, Василий Власов, Александр Уаров, Алексей Еремеев, Василий Местников, Юрий Николаев, Александр Корякин, Александр Романов, Дмитрий Саввин, Владимир Прокопьев, Юрий Баишев, Елена Голомарёва, Марфа Филиппова, министр промышленности и геологии Якутии Андрей Панов, советник Главы Якутии Леонид Ковалёв, руководители гранильных и ювелирных предприятий.
Участники мероприятия обсудили пути решения проблем алмазогранильной и ювелирной отраслей. В частности, председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков предложил разработать стратегию развития алмазно-бриллиантового комплекса в Якутии. По мнению спикера парламента республики, основой стратегии должно стать отношение к гранильной и ювелирной отраслям, как к традиционным, исторически сложившимся видам деятельности якутского народа.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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