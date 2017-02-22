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Проект реконструкции аэропорта Якутска одобрен Главгосэкспертизой России
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, сообщили ЯСИА в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Годовой пассажиропоток аэропорта Якутска составляет почти 900 тысяч человек. При этом сегодня он — единственный международный аэропорт в республике.
Якутский аэропорт используется и как запасной аэродром для технической посадки, дозаправки и технического обслуживания самолетов на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах.
Условия для строительства в регионе непростые: мощность вечномерзлых пород в районе аэропорта составляет более 200 метров, и работы будут вестись с сохранением мерзлого состояния грунтов.
Цель реконструкции и технического перевооружения якутского аэропорта — увеличение площади контролируемого воздушного пространства и обеспечение контроля над ним путем создания элементов единой автоматизированной радиолокационной системы.
В процессе работ будут реконструированы и технически перевооружены комплекс средств управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением полетов и электросвязи аэропорта Якутск, включая оснащение радиомаячной системой посадки, приемо-передающим радиоцентром и комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства. Кроме того, аэропорт будет оборудован комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», системой коммутации речевых сообщений, учебным классом.
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