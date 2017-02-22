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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Марта, 07:53 |
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Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд руб.
ТОР «Южная Якутия» была утверждена Правительством России в декабре 2016 года. Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «благодаря новой ТОР в Нерюнгринском районе будет сформирован крупный промышленный центр».
«Мы приглашаем партнеров вступать в ТОР «Южная Якутия» и готовы предоставить свою инфраструктуру для строительства центра по ремонту и обслуживанию горно-шахтной техники и для реализации агропроектов в Нерюнгринском районе Якутии. Для этого на Денисовском ГОКе уже подготовлена площадка на . Первые мы уже детально проработали. Инфраструктура – тепло, вода, электроэнергия, канализация, автомобильная, железная дорога – у нас все создано», - заявил генеральный директор «Колмара» Сергей Цивилев. - На первом этапе мы можем закрыть хотя бы наши внутренние потребности, создать основу для развития Дальнего Востока, потому что ничего, к сожалению, в Южной Якутии нет. Все везем из Кузбасса, все без исключения. Машины везут оттуда необходимые материалы и товары в течение месяца, при этом доставка увеличивает себестоимость товаров на 30%. На нашей территории мы также можем построить большое количество парников, сейчас к нам все продукты завозятся. Мы можем подавать туда свое тепло. Помимо того, что мы добываем коксующийся уголь, у нас есть часть энергетического угля – мы на своей территории можем получать достаточно дешевое тепло и можем создавать эффективное сельское хозяйство. Приходите, мы всех поддержим, давайте вместе развиваться».
Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке, подписала соглашения с АО «ГОК Инаглинский» и АО «ГОК Денисовский», на основании которых компаниям присвоен статус резидента ТОР «Южная Якутия». «Добыча угля является важным направлением для формирования промышленного кластера в макрорегионе и имеет серьезный потенциал развития экспорта в страны АТР. Благодаря специальным экономическим режимам ТОР и СПВ, инвесторы получают набор бизнес инструментов и преференций для более эффективной реализации проектов. Сегодня четыре резидента ТОР начинают свои инвестпроекты по добыче угля на Дальнем Востоке. Динамика развития этих проектов говорит о хорошем потенциале роста отрасли и значимом экономическом и бюджетном эффекте для региона», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона в настоящее время проводит оценку возможности софинансирования комплексного проекта по увеличению добычи угля на Чульмаканском месторождении коксующегося угля (ГОК «Инаглинский»). Проект реализуется в рамках комплексной инвестиционной программы группы компаний «Колмар», включающей в себя развитие Денисовского месторождения и строительство грузового терминала в бухте Мучке в Хабаровском крае. «Богатый природными ресурсами Дальний Восток имеет гигантский экспортный потенциал. Будущее региона во многом зависит от успешного встраивания в экономику Азии. Поддержка комплексных межрегиональных проектов, предполагающих создание, как новых промышленных объектов, так и транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей экспорт продукции в страны АТР, является одним из приоритетов в деятельности Фонда», - отметил заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Денис Аскинадзе.
По словам Министра, «льготы и преференции в рамках режима ТОР распространяются только на новые предприятия». «Компания «Колмар» уже работала в Южной Якутии. Инициируемые ею проекты большие и многоэтапные. Этим проектам нужна поддержка. Введение режима ТОР позволит расширить проекты, построить новые объекты, создать новые рабочие места. На них и будут распространяться налоговые льготы». Отдельное внимание, как подчеркнул Александр Галушка, будет уделено экологической политике. «На Дальнем Востоке создаются новые предприятия с соблюдением всех установленных экологических норм и правил. Это обязательное условие для наших инвесторов. Проекты компании «Колмар» не являются исключением», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.
Как прокомментировал генеральный директор Агентства по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, с компанией «Колмар» подписано соглашение о сотрудничестве. «В 2017 году предприятие намерено привлечь более 700 работников на горно-обогатительные комбинаты «Денисовский» и «Инаглинский». Мы приняли в работу более 40 вакансий на угледобывающие предприятия. Это специалисты инженерно-технического профиля, в том числе уникальные, а также рабочих профессий. При поиске кандидатов приоритет будет отдан местным жителям, в случае необходимости привлечем кадры из других субъектов Федерации и окажем им помощь в адаптации в регионе. Совсем недавно Агентство привлекло директора обогатительной фабрики «Инаглинская-1». На эту должность компания искала профессионала с высоким уровнем квалификации и опытом работы именно на угольной обогатительной фабрике, а также готового переехать в г. Нерюнгри. Агентство привлекло специалиста на эту должность из Республики Хакасия, новый директор приступил к работе с конца января», – уточнил он.
Программа капзатрат по проекту горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» на 2017-2019 годы составляет ориентировочно 17,4 млрд рублей и создание около 1 тыс рабочих мест. Комплекс будет включать в себя угольный разрез и шахту «Инаглинская», обогатительную фабрику «Инаглинская-2» для переработки высокозольного угля. В настоящее время на участках открытых горных работ ведётся добыча угля в объеме до 2 млн тонн в год и его обогащение для производства коксующегося концентрата в объёме 1 млн тонн в год.
В планах ввод в эксплуатацию шахты «Инаглинская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в 2018 году. После выхода на проектную мощность в 2019 году общий объем к переработке составит 6 млн тонн в год, что даст выход концентрата в объеме до 4,5 млн тонн в год.
Основной продукцией предприятия станет высококачественный концентрат коксующегося угля марки Ж и КЖ. В небольших объёмах также будет производиться промпродукт и рядовой уголь марки СС, используемый в энергетике. Угольная продукция является высоко востребованной на зарубежных рынках и в РФ.
Проект горно-обогатительный комплекс «Денисовский» предполагает программу капитальных затрат объемом примерно 11 млрд рублей и создание около 600 рабочих мест.
Задача проекта заключается в развитии действующего Денисовского месторождения (шахта «Денисовская»), где планируется провести работы по расширению действующей шахты в центральной части месторождения на запасы восточного участка, а также строительство обогатительной фабрики «Денисовская».
В настоящее время ведётся подземная добыча на Центральном участке месторождения в объеме 1,8 млн тонн в год. В планах компании в первом квартале 2017 года приступить к добыче открытым способом на участке «Восточный» Денисовского месторождения. Также, в 2018 году намечено введение в эксплуатацию шахты Денисовская Восточная и обогатительной фабрики «Денисовская». Выход на проектную мощность ожидается в 2019 году.
Проекты ориентированы на удовлетворение растущего спроса на высококачественные коксующиеся угли в России и странах АТР. Выгодная логистическая позиция относительно рынков стран АТР обеспечивает широкие возможности для экспорта.
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