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Во Втором съезде отцов Якутии принимает участие 321 делегат со всех уголков республики
В приветственном слове вице-премьер от имени Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) горячо поздравил якутян с проведением II съезда отцов республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
«Уверен, что ваша продуктивная работа на переговорных площадках позволит нам сегодня определить основные приоритетные цели и задачи перед всеми нами – органами власти, общественными организациями, отцами республики – на ближайшую перспективу как в области экономики, так и в гражданском строительстве гармоничного общества, в вопросах воспитания детей, укрепления семейных традиционных ценностей», - сказал председатель организационного комитета по подготовке и проведению II съезда отцов Якутии Михаил Гуляев.
Он подчеркнул, что на отцов во все времена возлагалась огромная ответственность за благополучие общества и процветание Родины.
Михаил Гуляев согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) вручил почетные Знаки «Ытык аҕа» (Почетный отец) ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Качикатского наслега Хангаласского улуса АРХИПОВУ Егору Николаевичу, ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Таттинского улуса ВИНОКУРОВУ Ивану Иосифовичу, заместителю директора Хамагаттинского саха - французского лицея Намского улуса ЗАХАРОВУ Николаю Дмитриевичу, ветерану журналистики, почетному гражданину Бетюнского наслега Амгинского улуса КОРЯКИНУ Ивану Никитичу и старшему коневоду муниципального унитарного предприятия «Эрэл» Верхоянского района ПРУДЕЦКОМУ Андрею Васильевичу.
Во II съезде отцов Якутии принимает участие 321 делегат со всех уголков республики.
На пленарном заседании выступили министр по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасий Владимиров, председатель общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» Айхал Габышев, Государственный советник РС(Я), первый Президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, Председатель Конституционного суда РС(Я) Александр Ким-Кимэн, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» (Москва) Юрий Соленов, председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова и делегаты съезда.
Напомним, что первый съезд отцов в Якутии проведен ровно десять лет назад, в 2007 году. В октябре прошлого года в целях обеспечения эффективного взаимодействия власти и общества, отмечая весомый вклад отцов в социально-экономическое, культурное и общественно-политическое развитие республики, распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) принято решение провести в апреле 2017 года второй съезд отцов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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