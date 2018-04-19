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Понедельник| 07 Мая, 17:59 |
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В Якутии "Путешествие на Полюс холода" стало лучшим туристическим проектом
«Путешествие на Полюс холода» – это познавательно-развлекательный фестиваль, проходящий по нескольким улусам республики. В его программу включено автомобильное путешествие в составе ралли-рейда. Туристы за несколько дней преодолевают около 2000 км (Якутск – Оймякон – Якутск), проходят якутский обряд очищения, знакомятся с культурой и бытом северных народов, встречаются с повелителем холода Чысхааном. Ежегодно фестиваль становится центром притяжения иностранных туристов, которых привлекают необычный северный быт и красота природы. За 2017 год Оймяконский район посетило около тысячи туристов из Китая, Франции, Германии, Японии, Великобритании, США.
«Путешествие на Полюс холода» является уникальным туристским проектом России в силу насыщенности историко-культурным и этническим колоритом, масштабов территорий, подлежащих прохождению и изучению участниками проекта.
Авторами проекта являются глава Оймяконского улуса Михаил Захаров и начальник управления культуры района Анисия Сивцева. 20 мая авторам лучших проектов в 10 номинациях премии вручат статуэтки из серебра и хрусталя. Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. За время проведения на соискание поступил 1531 проект из 35 стран мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие более 1,6 млн человек.
Напомним, что в республике отмечается увеличение туристического потока благодаря запуску новых проектов в сфере рекреационного и событийного туризма. А широко известный за пределами республики фестиваль «Зима начинается с Якутии» занимает четвертое место в десятке лучших российских зимних фестивалей. Рейтинг лучших фестивалей и праздников зимы в регионах России, проводит агентство «ТурСтат».
По материалам ЯСИА и Минвостокразвития.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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