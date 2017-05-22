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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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AZIMUT Hotels поднимет отель "Полярная звезда" в Якутске на международный уровень гостеприимства
В рамках достигнутых договоренностей c АК «АЛРОСА» (ПАО) гостиничная сеть AZIMUT Hotels с 1 июня начинает работать с отелем «Полярная звезда», расположенным в столице Республики Саха (Якутия) в Якутске.
На сегодняшний день отель общей площадью более 11 500 кв. метров включает 95 номеров разной классности. С 1 июня начинается переходный период, во время которого гостиничный оператор - AZIMUT Hotels - расширит пакет услуг и дополнительных опций, предлагаемых гостям отеля в соответствии с высокими стандартами гостеприимства, принятыми в международной сети AZIMUT Hotels.
«Открытое обсуждение условий сотрудничества с профессиональными гостиничными операторами позволило выявить недооцененный потенциал отеля, расположенного в самом сердце Якутска с видом на Академический театр им. А.С. Пушкина. Мы сделали выбор в пользу сети AZIMUT Hotels и рассчитываем не только на экономический эффект от нашего сотрудничества, но и что не менее важно, – на рост популярности «Полярной звезды» среди гостей Якутска», − отметила заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) Марианелла Кумпан.
Расширение присутствия AZIMUT Hotels в Сибири – закономерный этап развития сети. Отели AZIMUT Hotels успешно работают не только в центральной полосе России, но в Сибири (Новосибирск) и на Дальнем Востоке (Владивосток).
Досье "Дальневосточного капитала": AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 27 отелей бизнес-класса в 20 городах России, Германии и Австрии. AZIMUT Hotels управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды. Председатель Совета директоров – Александр Клячин. AZIMUT Hotels в России (Астрахань, Владивосток, Воронеж, Кострома, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Уфа); в Германии (Берлин, Дрезден, Кельн, Мюнхен, Нюрнберг, Эрдинг); в Австрии (Вена); AZIMUT–проекты в городах России и СНГ.
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