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07 Июня 2019, 12:15 | Регион сегодня

Петр Гоголев: Ил Тумэн Якутии внес в проект резолюции лесного форума свои предложения по многим вопросам

Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии внесло в проект резолюции регионального этапа Национального лесного форума предложения по различным аспектам законодательного регулирования вопросов использования леса, лесоустройства и многим другим, сказал спикер якутского парламента Петр Гоголев 3 июня на пленарном заседании форума.

Он подчеркнул, что проведение четвертого этапа лесного форума именно в Якутске закономерно и объективно. Ведь территория Республики Саха, занимающей почти половину территории Дальнего Востока и 18% территории России, на 82% состоит из земель лесного фонда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

«Мы исходим из того, что социально-экономическое развитие Якутии неразрывно связано с рациональным использованием природных ресурсов, важнейшими из которых являются леса. В Якутии находятся крупные лесные массивы, составляющие 11% лесов страны, 2,5% мировых запасов леса», - сказал Петр Гоголев.

По его словам, многие выступающие на разных площадках форума отмечали необходимость развития лесного законодательства: «Нашей республикой также подготовлены предложения в проект итоговой резолюции по различным аспектам законодательного регулирования вопросов использования леса, лесоустройства и т.д.».

Отметив, что подавляющая часть территории республики покрыта лесами, парламентарий напомнил: «У нас проживают этнические группы коренных малочисленных народов, ведущие традиционный образ жизни, в целом население активно занимается охотой и рыбалкой, действует федеральный закон о «дальневосточном гектаре», в последние годы объектом пристального внимания государства стали вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, их интенсивного промышленного освоения. Это все порождает ряд актуальных вопросов в сфере лесного законодательства, требующих обсуждения и решения».

Лес и традиционное природопользование коренных народов

«Остро стоит вопрос реализации гарантий прав коренных малочисленных народов Севера. Существенную роль в создании продовольственной базы для населения северных территорий играет оленеводство, которое является видом традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Для сохранения и развития этой отрасли необходимы пригодные в качестве кормовой базы территории – оленьи пастбища», - сказал Петр Гоголев.

По его мнению, действующие нормы законодательства приводят к невозможности использования оленьих пастбищ. Северное оленеводство коренными народами ведется в основном на землях лесного фонда. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование представителям КМНС и их общинам только для размещения зданий и сооружений с целью сохранения и развития традиционного образа жизни и промыслов сроком на 10 лет.

«Эта норма противоречит требованиям федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», нормами которого им гарантировано в местах традиционного проживания и деятельности безвозмездное пользование землями различных категорий, необходимыми для осуществления традиционного хозяйствования и промыслов», - подчеркнул спикер якутского парламента.

В качестве решения данного вопроса председатель Госсобрания внес несколько предложений:

Во-первых, выделение понятия «оленьи пастбища» в отдельную категорию земель в целях развития оленеводческого производства, определения порядка предоставления, рационального использования и охраны оленьих пастбищ, унификации понятия оленьего пастбища на территории страны.

Во-вторых, предоставление земельных участков коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинам на праве безвозмездного пользования.

В-третьих, установление нового вида использования лесов – использование лесов для осуществления деятельности в целях сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

В-четвертых, предоставление на землях лесного фонда возможности осуществления строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для целей сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

«Также в отношении КМНС считаем необходимым внести изменения в федеральное законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в части заключения органом исполнительной власти субъекта федерации охотхозяйственных соглашений с общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ без проведения аукциона», - сказал Петр Гоголев.

Лесные ресурсы и предпринимательская деятельность

Председатель Ил Тумэна отметил, что, имея огромный потенциал для освоения лесных ресурсов, республика существенно уступает другим субъектам Дальневосточного федерального округа по уровню заготовки древесины: «Сегодня наши объективные условия таковы, что проведение аукционов на предоставление участков для заготовки древесины не является целесообразным».

Это связано, во-первых, с тем, что, как правило, на проводимых аукционах заявляется только один участник или единственный поставщик. Во-вторых, в условиях Крайнего Севера основной проблемой является отсутствие дорог.

«Поэтому в качестве стимулирующих мер для предпринимателей, занимающихся заготовкой древесины, предлагаем без проведения аукциона предоставлять лесные участки в аренду при соблюдении лесопользователем условия по строительству лесовозной дороги за свой счет. Кроме того, считаем нужным без проведения аукциона заключать договора аренды лесного участка для заготовки древесины с заявителем, проводившим лесоустройство и постановку на государственный кадастровый учет лесного участка за свои средства», - сказал парламентарий.

По его словам, также очень слабо развито предпринимательство, связанное со сбором и переработкой недревесных лесных ресурсов – пищевых (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, березовый сок и подобные лесные ресурсы) и лекарственных.

«Для предпринимательской деятельности действующее лесное законодательство требует заключать договор аренды лесного участка, однако урожайность конкретных лесных участков из года в год может сильно меняться и вести к нерентабельности занятий данными видами деятельности. Поэтому в целях комплексного освоения лесов было бы целесообразно внести поправки в Лесной кодекс и соответствующие порядки о возможности предоставления дикоросов на основе договоров купли-продажи. Заключивший договор предприниматель мог бы вести сбор этих ресурсов там, где они произрастают по природным условиям», - сказал Петр Гоголев.

Он также считает, что путем внесения соответствующих изменений в законодательство нужно передать полномочия по заключению договора купли-продажи в целях заготовки пищевых и недревесных ресурсов на муниципальный уровень.

Антропогенные факторы лесных пожаров

«Большой ежегодной проблемой являются лесные пожары. Надо отметить, что за последние 10 лет наметилась устойчивая тенденция к увеличению площади повреждений лесов и потерь лесных ресурсов от пожаров, ослабление лесов под воздействием вредителей и болезней», - сказал председатель Ил Тумэна.

В этом плане остро стоит вопрос методики распределения между регионами субвенций из федерального бюджета для осуществления полномочий в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов федерации.

«Несовершенство указанной методики приводит к многократной разнице в финансовой обеспеченности регионов. Методику нужно менять в сторону увеличения финансирования наиболее лесистых регионов, в которых происходит больше всего лесных пожаров. Например, Якутия сейчас находится на последнем месте по уровню финансирования из федерального бюджета», - подчеркнул Петр Гоголев.

Он также высказался за передачу муниципальным образованиям полномочий по организации тушения лесных пожаров с предоставлением необходимых для реализации этих полномочий материально-финансовых средств.

«Мы подняли и внесли в проект резолюции форума множество других вопросов правового регулирования лесных отношений, государственного и муниципального управления в этой сфере, хозяйствования, экологии, туризма, земельных отношений и многих других», - сказал председатель якутского парламента.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Ил Тумэн  Якутия 


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