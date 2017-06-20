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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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В Якутии инфраструктуру для резидентов строят в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. Комплекс работ по созданию инфраструктуры ведется в соответствии с утвержденным планом-графиком. Для данных целей федеральным, региональным и муниципальным бюджетами предусмотрено 213,3 млн рублей.
Прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация объектов капитального строительства ТОР предполагает полное инфраструктурное обеспечение площадки «Капитоновка», включая элементы благоустройства: тротуары, ливневую канализацию, внутриплощадочные проезды.
В настоящее время на площадке «Капитоновка» построены сети электро- и газоснабжения, примыкания дорог и КПП с пожарным постом. В рамках технологического присоединения системы водоснабжения обеспечена подача воды на площадку и завершаются строительно-монтажные работы по внутриплощадочному водоснабжению. Завершение мероприятий по созданию системы водоснабжения планируется до конца 2017 года.
В 2016 году на площадке «Кангалассы» выполнены работы по демонтажу аварийных построек и вертикальному планированию данного участка.
Сегодня заключены договоры с ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахатранснефтегаз» на подключение площадки «Кангалассы» к сетям газо- и электроснабжения. Завершить работы планируется до конца 2017 года.
Следующим шагом в развитии ТОР станет освоение площадки «Промышленная». В настоящее время ведется согласование соответствующего проекта постановления Правительства РФ. В рамках работ будут подготовлены проекты планировки и межевания территории, проектно-сметная документация.
"Во время недавнего визита в индустриальный парк, Глава республики Егор Борисов внес предложение о выставлении на конкурс неосвоенных площадей в целях привлечения более активных и дееспособных инвесторов. Кроме того, в ближайшее время планируется принять меры по совершенствованию юридических, организационных и финансовых механизмов управления и координации деятельности индустриального парка. Рассматриваются долгосрочные планы до 2028 года, включающие в себя возможное расширение ТОР с включением земельных участков в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Намском районах республики", - рассказал нтон Сафронов, министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я).
Как отмечает генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, комплексное обустройство «Индустриального парка «Кангалассы» содействует инновационному развитию региона и позволит сформировать инфраструктурный каркас ТОР, имеющей высокий инвестиционный потенциал для размещения и развития здесь малого и среднего бизнеса.
На производственных площадках ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» реализуются инвестиционные проекты 10 резидентов. Среди них компания «Саюри» с инвестиционным проектом строительства теплиц для круглогодичного выращивания овощей и зелени. В настоящее время резидент приступил к реализации второй очереди проекта, в рамках которого планируется построить теплицу площадью 1 га.
Готовятся к запуску такие компании, как: «Бигэ» с производством акриловых красок, «Саха Липснеле», специализирующаяся на производстве твердотопливных котлов длительного горения, производство преформ и тары ПЭТ запустит компания «СахаПластех»; «Теплый край» наладит производство стеклопакетов и сэндвич-панелей. Другие резиденты также готовятся к старту проектов, и еще ряд компаний находятся на стадии получения статуса резидента ТОР.
Территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.
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