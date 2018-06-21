Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта

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Якутия готовится к Восточному экономическому форуму

Вопросы подготовки к участию Республики Саха в IV Восточном экономическом форуме обсуждены 6 июля на рабочем совещании у исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Владимира Солодова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Секретариате Председателя Правительства РС(Я).

О планах участия республики в деловой программе ВЭФ-2018 проинформировал и.о. первого вице-премьера Алексей Стручков. «Исходя из архитектуры деловой программы ВЭФ-2018, мы планируем участие представителей республики в ряде сессий в качестве спикеров», - сказал он. В частности, предполагается, что якутяне выступят на сессиях, где будут обсуждаться вопросы территорий опережающего социально-экономического развития, поддержки высокотехнологичных проектов, транспортных коридоров, адресной инфраструктурной поддержки бизнеса, добычи и переработки твердых полезных ископаемых и других.

Как отметил и.о. первого вице-премьера, Якутия готовит свои предложения в деловую программу форума. «Мы предлагаем включить сессию по развитию цифровой экономики на Дальнем Востоке, дискуссионную площадку по развитию креативной экономики, как двигателя развития человеческого капитала и реализации экспортного потенциала макрорегиона», - сказал Алексей Стручков.

Кроме этого, республика выступила с инициативой проведения в рамках ВЭФ-2018 международного турнира по мас-рестлингу. Предложение поддержано Минспортом России, в данное время прорабатывается вопрос включения турнира в спортивную программу форума.

И.о первого вице-премьера также ознакомил с инвестиционными проектами, которые планируется презентовать на разных площадках форума. На сегодня подготовлен реестр проектов, которые предлагается разместить на площадках ряда федеральных органов исполнительной власти. Ряд других инвестпроектов будет презентован в рамках работы павильона Республики Саха (Якутия) на Улице Дальнего Востока.

«Нам необходимо еще раз проанализировать все проекты, определить, какие из них являются приоритетными, разбить по группам. Понятно, что есть наиболее перспективные, есть «тяжелые» проекты, касающиеся реального сектора экономики, есть с проявленной бизнес-идеей, а есть и фоновые. Когда определимся с проектами, нужно будет помочь их упаковать», - подчеркнул Владимир Солодов.

Также на совещании обсужден вопрос о соглашениях, которые предполагается подписать в рамках ВЭФ-2018. Как отметил Алексей Стручков, на данный момент есть проекты 10 документов – протоколов намерений, меморандумов и соглашений.

«Большинство соглашений носят рамочный характер. Нам нужно отработать по всем, но особое внимание необходимо уделить тем документам, которые дадут реальный результат, определенный экономический эффект», - сказал Владимир Солодов.

С информацией о ходе подготовки участия Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока» выступил и.о. министра по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин.

Выставка Якутии займет площадь в 200 кв. метров, внутренняя часть павильона – 72 кв. метра. В оформлении выставки предполагается использовать элементы, вызывающие ассоциации с алмазами, морозом, вечной мерзлотой, северным сиянием и мамонтами. На прилегающей территории планируется устроить площадку для культурной программы и национальных видов спорта. Есть задумки по созданию VR-зоны, зон для презентации продукции ТОРов, фотографирования.

Центральной фигурой павильона будет голограмма мамонтенка, которая расскажет об инвестпроекте «Создание Всемирного центра мамонта» и Всемирном мамонтовом конгрессе, который пройдет в 2019 году в Якутске.

Внутри павильона разместят видеостены, на одной будут транслироваться летние туристские бренды и событийные туры, на второй – зимние. На третьем экране будут транслироваться информационные и научно-исследовательские видеоролики о мамонтовой фауне, палеонтологических раскопках.

В айс-баре гостям павильона будут предложены кумыс, ягодные и травяные напитки и национальные деликатесы. На витринах в виде льдин будут разложены ювелирная и сувенирная продукция. Готовится интересная культурная программа, различные мастер-классы.

«К Восточному экономическому форуму нужно подготовиться очень тщательно, предстоит очень многое еще сделать. Необходимо составить график и неукоснительно ему следовать», - сказал глава кабинета министров.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Всемирный центр мамонта  ВЭФ 


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