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Природному парку Якутии "Ленские столбы" подарили новый статус
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Дмитрий МЕДВЕДЕВ на прошедшем заседании с вице-премьерами напомнил, что прошлый год был объявлен Годом экологии. «Мы разработали целый комплекс мер в рамках его проведения. В том числе приняли решение создать более 11 новых национальных парков по всей стране. Некоторые из них появились в прошлом году, ряд парков был создан в этом году, и сейчас я подписал постановление Правительства о создании национального парка «Ленские столбы» в Республике Саха (Якутия)», – отметил Дмитрий Медведев.
По словам премьера, это будет огромная территория площадью более 1,2 млн га с уникальным природным фондом. «Знаменитые Ленские столбы были включены в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. На территории будущего парка есть растения, которые не встречаются больше нигде в мире. Это место обитания редких животных, редких птиц, среди которых многие занесены в Красную книгу. Разумеется, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить уникальную природу этих мест», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Национальный парк «Ленские столбы» находится на территориях Алданского и Олекминского районов и Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России. Национальный парк создается в целях сохранения природных комплексов и объектов в долинах рек Лены и Буотамы (правый приток реки Лены), имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное значение, уникальных геологических объектов общероссийского и мирового значения – Ленских и Буотамских столбов (геологические образования кембрийского периода, сформировавшиеся в ходе карстовых процессов в условиях вечной мерзлоты).
На территории создаваемого национального парка произрастают 464 вида сосудистых растений, обитают 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, около 750 видов насекомых, в водоемах обитает 21 вид рыб. Ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Саха (Якутия).
В границах проектируемого национального парка обнаружены захоронения останков мамонта, бизона, шерстистого носорога, ленской лошади, северного оленя, возраст которых оценивается в 24–65 тыс. лет. Благодаря новому статусу объем финансирования природного парка может повыситься в несколько раз, в частности увеличится объем средств по охране, защите и воспроизводству лесного фонда Ленских столбов, вдвое вырастет число штатных единиц, а также будет усовершенствована инфраструктура.
Как ранее отмечали в Республике Саха (Якутия), процесс повышения статуса природного парка «Ленские столбы» шел с конца 2011 года. 22 декабря вышло распоряжение Правительства России об утверждении концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года, куда вошли Ленские столбы.
Досье "Дальневосточного Капитала": Всемирное наследие ЮНЕСКО – природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами, по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. На сегодняшний день на Дальнем Востоке статус всемирного наследия имеют четыре природных объекта: Центральный Сихотэ-Алинь, Вулканы Камчатки, Остров Врангеля и Ленские столбы. Природный парк «Ленские столбы» входит в десятку самых популярных у туристов природных достопримечательностей России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк ежегодно посещает 15 тысяч туристов в летний сезон.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
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