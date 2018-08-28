|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 07 Сентября, 15:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
На ВЭФ-2018 республика подпишет более 35 соглашений с российскими и зарубежными предприятиями, как сообщил и.о. председателя правительства республики Владимир Солодов во время брифинга по вопросам участия якутской делегации в форуме.
Среди самых крупных он выделяет договор с компанией «Росатом», в рамках которого руководство республики собирается обсудить создание атомных электростанций малой мощности.
«Пока рано говорить о конкретных решениях, потому что еще есть технические развилки, но мы хотим договориться с руководством «Росатома», если этот проект будет переходить в практическую плоскость, то республика была бы первым регионом, где он будет реализован, потому что в наших условиях станции могут дать максимальный результат», — объяснил Солодов.
Планируется также подписание трехстороннего соглашения по обеспечению кадрами из республики с компанией Колмар и Агентством по развитию человеческого капитала Дальнего Востока.
«Мы будем уделять большое внимание взаимодействию с нашими крупнейшими работодателями. После форума я буду проводить тематические совещания по долгосрочному сотрудничеству в области обеспечения кадрами крупных компаний — АЛРОСА, Колмар, Сургутнефтегаз и Газпром«, — добавил и. о. премьера Якутии.
По его мнению, это важное и критическое направление по сотрудничеству, по которому можно рассмотреть все ступени обучения молодых специалистов для работы на предприятиях, вплоть до того, чтобы со школьной скамьи компании участвовали в подготовке ребят.
Соглашение с Внешэкономбанком по сотрудничеству в сфере образования позволит провести несколько тестовых «перезагрузок» в якутских школах. По словам Солодова, в рамках совместного пилотного проекта будут отобраны школы, которые находятся в отдалении от Якутска. Введенные изменения должны обеспечить более высокое качество обучения, которое оценят по определенным показателям, в частности, баллы ЕГЭ выпускников и их поступаемость в вузы.
«На мой взгляд, важно не столько количество соглашений, которые мы подпишем, сколько то, что заключенные соглашения в полном объеме выполнялись и приводили к реализации инвестиционных проектов«, — подчеркнул Владимир Солодов.
ЯСИА
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- На севере Якутии найдены древние волки
- Цифровая экономика в вечной мерзлоте
- Природному парку Якутии "Ленские столбы" подарили новый статус
- Якутские озера распределят между аквафермерами
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Правительство Якутии возглавит Владимир Солодов
- Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.