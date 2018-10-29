|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 07 Ноября, 17:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии наладят производство топлива
Как отметил глава республики, прежде всего правительство волнует ценовая доступность топлива для населения.
«Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку. Так, с июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 — на девять рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на четыре рубля 80 копеек. Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны и начинают сейчас исполняться", — рассказал Айсен Николаев.
Руководитель Якутии также прокомментировал высказывание вице-премьера России Дмитрия Козака по поводу топлива в регионе.
«Вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказался вчера о качестве топлива на АЗС Якутии и Забайкалья, которое действительно порой оставляет желать лучшего. Контроль над качеством топлива — это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало«, — пояснил Николаев.
Ранее сообщалось, что вице-премьер в интервью телепрограмме «Вести в субботу» подчеркнул, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и среди них надо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций, передает РИА Новости.
- В Якутии в поселке Тикси открывают ветропарк
- В Якутии наладят производство топлива
- Народный мастер Якутии представила на Кубе уникальное панно
- Якутская "Царь-птица" завоевала главный приз кинофестиваля в Лос-Анджелесе
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Владимир Путин и Айсен Николаев откроют алмазное месторождение Верхне-Мунское
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республика Саха
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.