|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 07 Ноября, 10:25 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Народный мастер Якутии представила на Кубе уникальное панно
На форуме народный мастер Якутии Вера Варфоломеева представили своё панно с изображением собора Василия Блаженного и провела мастер класс по лоскутному шитью по технике кыбытыы. Панно она изготовила вручную за четыре года. Оно состоит из 24 разных цветов и сшито из тысячи маленьких кусочков, сообщает ЯСИА.
«На приёме мы познакомились с легендарным космонавтом Республики Кубы Арнальдо Тамайо Менлес, который передал народу саха горячий привет. По его словам, якутскую землю он видел из космоса. На форуме выступления нашей маленькой делегации имели огромный успех, моё панно Василия Блаженного получило восхищения за трудоемкий труд. Всем понравился наш концерт с алгысом, осуохаем, якутским хомусом, олонхо и северными танцами. Также наши выступления заинтересовали СМИ», – рассказала ЯСИА Вера Варфоломеева.
Всего на 13 международном научном конгрессе «UNICA-2018» университета Сиего де Авила на Кубе выступили делегаты из 15 стран.
- Народный мастер Якутии представила на Кубе уникальное панно
- Якутская "Царь-птица" завоевала главный приз кинофестиваля в Лос-Анджелесе
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Владимир Путин и Айсен Николаев откроют алмазное месторождение Верхне-Мунское
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республика Саха
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.