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Среда| 07 Ноября, 10:25 |
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Якутская "Царь-птица" завоевала главный приз кинофестиваля в Лос-Анджелесе
В основной конкурсной программе кинофестиваля было много картин, но, по словам жюри, история об орле изначально была в фаворитах. «Царь-птица» Эдуарда Новикова получила приз как лучший фильм. Есть мнение, что она могла также получить награду за лучшую женскую роль, сообщает ЯСИА.
«На фестивале нашу картину наградили за эксклюзивность идеи. «Собибор» Константина Хабенского, кстати, тоже был на фестивале, но он получил спецприз жюри за дебют, а мы — главный. Это знак того, что наша картина очень серьёзная, и у нас могли бы быть шансы на «Оскар». Сейчас я жду результаты по «Золотому глобусу». Знаю, что во время показов в Лос-Анджелесе на фестивале были отборщики и пресса, которые работают на этой престижной кинопремии. Если кто-то из них заметил картину, тем более она победила, возможно, есть шанс попасть в шорт-лист», – рассказала ЯСИА продюсер по продвижению якутских картин Сардана Саввина.
Эдуард Новиков вылетел сегодня в Москву, откуда летит дальше в Германию и Польшу на кинофестивали. Если все получится, далее он поедет со своим фильмом в Австралию на премию «APSA» (Азиатско-Тихоокеанская кинопремия).
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