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Цифровая экономика в вечной мерзлоте
Как сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) журналу "Дальневосточный Капитал", развитие цифровой экономики в регионе обсуждалось в рамках Молодежного форума «Синергия Севера». Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий СЕМЕНОВ встретился с участниками направления «Я-ИНЖЕНЕР». Основным посылом разговора стало то, что цифровая экономика является неотъемлемой частью других отраслей – медицины, образования, промышленности, сельского хозяйства. Министр рассказал о планах руководства республики в части цифрового и инновационного развития. Он также отметил, что Якутск должен стать инноватором и площадкой для современных цифровых решений.
«Тема цифровой безопасности у нас сейчас стоит на первом месте. Например, в США есть целая армия, которая отвечает за кибербезопасность. Якутск технологически готов к цифровизации. Он будет первым цифровым городом на вечной мерзлоте. Якутск как раз подходит под город-инноватор: компактный и комфортный. В каждой школе нужно открывать классы программистов и дизайнеров, тогда у нас будут кадры для инноваций», - рассказал Анатолий Семенов.
Министр также привел участникам Форума реальные примеры цифровизации республики: «Мы живем на огромной территории, где необходимо внедрять дистанционную медицину, онлайн-образование. Когда мы пилотно запустили электронную очередь через сайт госуслуг на выдачу охотничьих лицензий система упорядочилась. Сейчас занимаемся паромной переправой. В этом году планируем внедрить специальное приложение, которое позволит в режиме реального времени отслеживать движение паромов. В последующем хотим внедрить электронные билеты».
На технологичной площадке форума «Я-ИНЖЕНЕР» студенты и молодые технические специалисты представят свое видение стратегического развития предприятий, исходя из задач, которые встанут перед страной через 10-15 лет. Оценивать проекты ребят будет Высший инженерный совет Якутии, который даст входной билет на третий отборочный этап Дальневосточного конкурса «Я-ИНЖЕНЕР». Традиционно второй отборочный этап пройдет на Форуме. Помимо этого, три лучших проекта будут награждены грантами в размере 100 000 рублей, а также отдельными призами. Далее они пройдут на третий этап конкурса, главным призом которого станет автомобиль от сенатора Вячеслава ШТЫРОВА.
Досье «Дальневосточного Капитала»: Молодежный форум «Синергия Севера» проходит с 7 по 11 августа на базе Транспортного техникума и Школы высшего спортивного мастерства в Мегино-Кангаласском улусе. Ежегодно лучшие проекты, представленные участниками форума, поддерживаются грантами правительства Якутии. Многие идеи и решения, стартовавшие на этой площадке, уже реализованы и показывают разносторонний потенциал развития молодежи республики. С каждым годом география «Синергии Севера» расширяется. В этом году в Форуме принимают участие представители из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. В числе участников представители молодежи из 30 муниципальных районов и городских округов.
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