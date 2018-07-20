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На севере Якутии найдены древние волки
Как сообщает пресс-служба правительства Якутии журналу "Дальневосточный Капитал", на территории Верхнеколымского района местными жителями обнаружены и переданы в руки ученых три черепа древнего волка и фрагмент верхней челюсти пещерного льва. Вместе с тем якутские ученые намерены найти новые сведения существования древнего человека на предполагаемых палеолитических стоянках.
«Бассейн реки Колыма – интересный для научного мира регион. Неизведанных мест еще очень много. Из-за своей отдаленности он мало изучен. Исследования здесь редки и спорадичны», — отмечает старший научный сотрудник лаборатории «Музея мамонта» Максим ЧЕПРАСОВ. По его словам, интерес представляет то, что в Якутии вечная мерзлота позволила сохранить биологический материал в том состоянии, в котором он был заморожен: «Накануне нашего приезда на Верхнюю Колыму стало известно, что в отложениях многолетней мерзлоты в этом месте обнаружены круглые черви-нематоды, которые после разморозки стали передвигаться и питаться. Этим червям около 30 тысяч лет! На реке Малом Анюе, притоке Колымы, удалось обнаружить сибирского углозуба (тритона), который ожил спустя 90 лет. Исследования выживаемости земноводных крайне важны в разработке биотехнологий для лечения обморожений у человека».
Во время экспедиции ученые обследуют известные места нахождений мамонтовой фауны, предстоит работа на предполагаемых стоянках древнего человека в верхнем течении реки Колыма. Параллельно с колымской группой сотрудники Музея мамонта работают еще на реках Яна и Индигирка.
«В бассейне реки Колымы в Магаданской области ранее была открыта палеолитическая стоянка Сибердик. В среднем и верхнем ее течении на территории республики работу по поиску палеолитических стоянок мы начали проводить с 2013 года. Уверены, в нынешнюю экспедицию найдем еще что-то новое для науки», — подчеркнул Чепрасов. Сегодня ученых интересует вопрос: когда древние люди пришли на территорию Сибири, что их толкало мигрировать и как они выживали.
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