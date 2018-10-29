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Четверг| 08 Ноября, 10:25 |
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В Якутии учрежден новый праздник – День сайылыка
"Сайылык" в переводе на русский язык – летник.
В сайылыках строят летние хотоны, изгороди, дома для проживания. Для скотоводов Якутии День сайылыка – это традиционный народный праздник переезда на летние пастбища, первой встречи родственников и соседей после проведенной на аласах зимы. На лугах с богатым травостоем скот успевал нагулять жир перед новой зимой.
С просьбой учредить в республике официальный праздник День сайылыка в адрес руководства республики неоднократно обращалось много селян, крестьян, аграриев.
Глава республики Айсен Николаев поддержал эти обращения и 6 нобяря подписал указ «Об учреждении Дня сайылыка в Республике Саха (Якутия)».
Теперь День сайылыка в Якутии будет ежегодно отмечаться 22 мая.
Учреждение праздника должно способствовать сохранению национальных традиций и повышение престиж работников, занятых в сфере сельского хозяйства.
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