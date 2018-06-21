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Общинам коренных народов нужны полномочия
Первые кочевые общины были созданы в Саха еще в 1991 году, задолго до принятия федерального закона. Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой общине малочисленных народов Севера» был принят в декабре 1992 года и дал возможность создавать общины коренных малочисленных народов Севера. Они создавались как вариант органов самоуправления коренных малочисленных народов.
«Для нас сегодня очень важно видеть положительные успехи, наработки и проблемы, которые существуют при реализации регионального закона, чтобы использовать этот опыт в своей дальнейшей практической работе, учитывать его в тех субъектах Федерации, в которых эта база только формируется», - отметил председатель правления Союза общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Алексей ЛИМАНЗО.
Сегодня в Якутии, по данным Управления Минюста РФ по РС(Я), зарегистрирована 161 община, имеющая юридический статус «некоммерческая организация». По мнению Лиманзо, современные общины стараются быть экономически самодостаточными и конкурентными. В качестве примера он назвал деятельность некоторых родовых общин Якутии, занимающихся охотпромыслом, которые реализуют свою продукцию и меха на Международном пушном аукционе в Санкт-Петербурге.
Лидер союза общин выразил благодарность властям и жителям республики от имени своих земляков-сахалинцев, которые приехали в Якутию купить племенных оленей в Алданском районе. «Сегодня Сахалин возрождает оленеводство благодаря племенным оленям Республики Саха (Якутия)», - подчеркнул он.
При этом Алексей Лиманзо выразил опасение по поводу слабой реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, принятой в 2009 году. По его словам, рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства предлагает расширить понятие «традиционная деятельность», он подчеркнул, что родовые общины должны иметь приоритетные права в наделении охотничьими угодьями и рыбопромысловыми участками. Также он остановился на решении задачи по обеспечению «точек роста» общин, в частности отметил необходимость соблюдения всех прав родовых общин при промышленном освоении территорий. По мнению председателя правления союза, статус, который предоставлен общинам в виде некоммерческой организации, «наиболее полно раскрывает возможности кочевых родовых общин в части тех целей, ради которых они создавались».
Алексей Лиманзо выразил уверенность, что общинам нужны не преференции, а полномочия: «Не надо пытаться использовать льготы и преференции. Не надо надеяться, что такая помощь государства будет оказываться постоянно и обеспечит нам устойчивое развитие в дальнейшем: это неправильно и порождает приспособленчество, в какой-то степени паразитизм. Нужно научиться работать не для получения преференций, а получения необходимых полномочий, которые дадут нам возможность осуществлять саморазвитие».
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