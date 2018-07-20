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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 23:45 |
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Дальневосточный капитал № 7, 2018
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08 Декабря 2016, 19:03 | Регион сегодня
На телеканале "ПРО БИЗНЕС" покажут новый выпуск программы "Дальневосточный приоритет"
Айсен Николаев, глава Якутска, расскажет ведущим Анна Акпарова и Алексей Кордичев, как государство содействует развитию столицы Республика Саха (Якутия)
Чем город вечной мерзлоты привлекает туристов, и почему на Дальнем Востоке выгодно строить дата-центры!?
Большую часть времени в программе мы посвятим разговору с бизнесом, который уже работает на Дальнем Востоке или собирается инвестировать в этот регион. А также мы узнаем, как оценивает бизнес усилия власти по созданию привлекательного инвестиционного климата на Дальнем Востоке.
Смотрите программу "Дальневосточный приоритет".
Теги: ПРО БИЗНЕС
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