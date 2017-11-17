|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 08 Декабря, 14:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Природный парк "Ленские столбы" в Якутии готов принимать туристов круглогодично
"В 2017 году в тестовом режиме запустили зимние туры на Ленские столбы, которые посетили 4,5 тыс. человек. Всего по итогам туристического сезона (с февраля по сентябрь - прим. ТАСС) природный парк посетили 14 485 туристов (в прошлом году их было 12 511 - прим. ТАСС). Со следующего года парк должен перейти на круглогодичный режим работы", - рассказал ТАСС заместитель директора парка Александр Дьячковский.
По словам Дьячковского, основной поток туристов начнется с середины февраля и продержится до апреля. "Готовы принимать туристов-экстремалов и в более холодные месяцы, когда температура достигает 40-50 градусов", - отметил он. "Летний туризм в природном парке хорошо развит, стоит задача развития зимних туров", - добавил собеседник агентства.
По данным представителей парка, наибольшей популярностью среди туристов пользуются скалы в местности Лабыдьа, где расположена смотровая площадка, обустраивается рекреационная инфраструктура. С 2014 года число посетителей объекта почти удвоилось - с 6707 до 12881, рассказали ТАСС в дирекции природного парка.
Ленские столбы - геологическое образование и одноимённый природный парк на берегу реки Лены. Их протяженность составляет 524 км, высота - около 200 м. В середине 1980-х годов в результате археологических раскопок в устье ручья Диринг-Юрях, протекающего по территории парка, обнаружили стоянку древних людей, следы доисторической дирингской культуры.
Фото Бориса Кавашкина/ТАСС
- В Санкт-Петербурге Якутия презентовала шесть исторических альбомов "Пути великих свершений"
- Природный парк "Ленские столбы" в Якутии готов принимать туристов круглогодично
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится из Москвы
- В Ил Тумэне началось рассмотрение проекта бюджета Якутии
- 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
- Резидент ТОР в Якутии планирует увеличить площадь теплиц в десять раз
- В Якутии создают условия для развития дорожного сервиса
- Пять резидентов технопарка "Якутия" стали инвесторами ТОР "ИП "Кангалассы"
- Доходы госбюджета Якутии на 2018 год составят около 170 млрд рублей
- На угольном разрезе "Джебарики-Хая" "Якутуголь" увеличит выпуск дробильного угля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.