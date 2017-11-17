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В Санкт-Петербурге Якутия презентовала шесть исторических альбомов "Пути великих свершений"
7 декабря в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) состоялось одно из значимых мероприятий Дней Якутии в Санкт-Петербурге – презентация исторического альбома «Пути великих свершений», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия)
В уникальной серии из шести альбомов раскрыто историческое значение Якутии и народов, населяющих северную республику, в освоении Россией северо-востока страны, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики.
Как отметил руководитель проекта, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе Георгий Никонов, большую поддержку и помощь в реализации масштабного проекта оказал глава Якутии Егор Борисов. «Немаловажно, что главой Якутии инициировано проведение второй комплексной академической экспедиции, которая должна обеспечить научное сопровождение действующих и будущих проектов развития нашей республики», - сказал он.
Также при работе авторскому коллективу поддержку оказывали Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Санкт-Петербургский филиал Академии наук, Русское географическое общество, Музей Арктики и Антарктики, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН и другие учреждения Якутии и Дальневосточного федерального округа.
Георгий Никонов отметил, что глубокий по содержанию и интересный по дизайнерскому оформлению альбом вызвал большой интерес общественности и научных кругов.
«Работая над историческими альбомами, авторский коллектив исходил из тех позиций, что Якутия в течение трёх веков являлась опорой развития и могущества России и её продвижения в сторону Тихого океана, Чукотки, Камчатки и Америки через Аляску, на юго-востоке – к Приморью, Уссурийскому краю и Сахалину, а также на Африку от Новой земли до Аляски», - рассказал он.
Открывая презентацию альбома, спикер якутского парламента Александр Жирков напомнил, что все экспедиции на север и северо-восток Российской империи направлялись из Санкт-Петербурга, и последней опорной точкой для них был город Якутск и Якутская область. «Непосредственными участниками этих экспедиций были выходцы из местного населения. Якутия с полным правом может говорить о том, что народы, проживающие на её территории – якуты, эвены, эвенки, чукчи и другие народы, – принимали самое активное участие в освоении северных территорий. Как раз об этом изложено в этой книге», - отметил председатель Ил Тумэна.
По словам Никонова, первые книги серии увидели свет в 2012 году, выпущены издательством «Русский Остров» по заказу правительства республики. Издание первых двух томов книги «Пути великих свершений. Значение Якутии в освоении Дальнего Востока» было приурочено к 380-летию вхождения Якутии в состав России и 1150-летию Российской государственности.
В 2015 году серия пополнилась ещё двумя томами. Третий том «Пути великих свершений. Курс – Арктика» повествует об освоении северо-восточных полярных территорий. Четвёртый дом «Пути великих свершений. По пустыням и горам» посвящён экспедициям в Азию, организованным Русским географическим обществом, Академией наук и Генеральным штабом по изучению сопредельных стран Средней, Центральной и Восточной Азии.
Наконец, в 2016 году серия была продолжена новыми томами о Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР 1925-1930 гг. «Эта экспедиция сыграла огромную роль для социально-экономического развития не только Якутии, но и повлияли на развитие всей нашей страны», - выразил уверенность автор проекта. Название пятого тома – «Пути великих свершений. Якутия познаёт себя», в ней рассказывается об исследованиях, проведённых на территории республики.
Шестой том «Пути великих свершений. Из глубин древности» рассказывает о деятельности особой секции, входящей в состав Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, которая занималась исследованиями в области демографии, этнографии, культуры и других наук.
Своими воспоминаниями и впечатлениями об исторических альбомах поделились авторы издания и участники мероприятия.
Фото Василия Кононова
- В Санкт-Петербурге Якутия презентовала шесть исторических альбомов "Пути великих свершений"
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