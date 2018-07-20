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09 Января 2018, 12:19 | Регион сегодня
Арктический ветропарк с суммарной мощностью 900 кВт построят на севере Якутии
В Республике Саха (Якутия) в посёлке Тикси Булунского улуса началось строительство ветропарка. Проект реализуют правительство Якутии, ПАО "РусГидро" совместно с японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).
Японская компания оснастит объект оборудованием. К осени 2018 года специалисты установят три ветроэнергетические установки единичной мощностью 300 кВт. Полностью завершить строительство планируется в 2020 году.
Ранее сообщалось, что NEDO нацелено на расширение испытаний в области ветроэнергетики в суровых климатических условиях Якутии. На первом ВЭФ в 2015 году был подписан меморандум между ПАО «РАО Энергетические системы Востока», Республикой Саха и японской компанией «КомаиХалтек Инк» — постоянным партнером NEDO.
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